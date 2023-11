La Lazio risorge in Champions: Celtic ko e ottavi di finale ad un passo

La Lazio di Maurizio Sarri risorge e lo fa vincendo per 2-0 contro il Celtic Glasgow e grazie al suo capitano: Ciro Immobile. Il bomber campano, subentrato al 61' al posto di Castellanos ha tolto le castagne dal fuoco ai biancocelesti siglando una doppietta da bomber vero tra l'82' e l'85' regalando tre punti d'oro alla Lazio che ora dovrà fare il tifo per l'Atletico Madrid, impegnato contro il Feyenoord, per staccare il pass con un turno d'anticipo agli ottavi di finale di Champions League ma servirà aspettare le 23 circa. Con questo successo la Lazio sale a quota 10 punti, a più due sugli spagnoli e a più 4 sugli olandesi che devono almeno pareggiare per tenere ancora aperto, di poco, il discorso qualificazione. Una vittoria dell'Atletico infatti condannerebbe il Feyenoord ai playoff di Europa League con il Celtic che è invece ormai eliminato. Se dovesse verificarsi questa eventualità, inoltre, Lazio e colchoneros si giocherebbero il primato del girone nell'ultimo turno in programma il 13 dicembre al Wanda Metropolitano.

La cronaca della partita

Sarri sorprende tutti scegliendo Castellanos e non Immobile dal primo minuto. Biancocelesti insidiosi e subito ficcanti nei primi minuti con al 10' una grande occasione per Felipe Anderson, che riceve palla da Guendouzi: il brasiliano però non trova la porta. Al 12' ci prova Luis Alberto ma il suo tentativo dai 20 metri termina alto. Minuto 14' Provedel e Gila rischiano il pasticcio con Patric che sgombra la porta sguarnita sul tentativo di Furuhashi. Il celtic prende più campo dal 30esimo ma senza rendersi pericoloso più di tanto e il primo tempo si conclude con il tentativo di Luis Alberto al 43' direttamente da calcio d'angolo ma il suo tentativo si infrange sull'esterno della rete.

Nella ripresa al 48' Furuhashi riceve palla da O'Riley e calcia in porta sfiorando il palo alla sinistra di Provedel. Grande rischio per la Lazio al 52' ma nessun giocatore del Celtic è lesto ad approfittare della palla messa in mezzo da Taylor. Al 61' Felipe Anderson imbuca per Isaksen che calcia non troppo forte ma il suo tiro per poco non beffa Hart. Al 70' Carter-Vickers svetta di testa da angolo trovando la parata di Provedel. La Lazio sale sempre più di tono e all'81' sfiora il vantaggio con Luis Alberto che la calcia alta dopo il velo di Immobile.

Passa però un minuto ed ecco il gol del meritato vantaggio con Ciro Immobile che è lesto ad insaccare a porta sguarnita dopo l'azione insistita di Isaksen, con deviazione della difesa scozzese. Passano altri tre minuti e ancora Immobile fa esplodere l'Olimpico con il gol del 2-0: Isaksen serve il capitano che sterza sul sinistro e poi batte Hart. In pieno recupero rigore per il Celtic per il fallo commesso da Patric su Oh: l'arbitro però cambia la decisione dopo aver rivisto le immagini al Var.

La doppietta di Immobile

GoaL! | Lazio 1-0 Celtic | Ciro Immobilepic.twitter.com/NxgH6v5iOT — FootColic (@FootColic) November 28, 2023

Il tabellino



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella (79' Cataldi), Luis Alberto (84' Kamada); Isaksen, Castellanos (61' Immobile), Felipe Anderson (61' Pedro). Allenatore Maurizio Sarri

CELTIC (4-3-3): Hart; Johnston (61'Forrest), Carter-Vickers, Scales, Taylor; O'Riley, McGregor, Paulo Bernardo (69' Oh Hyeon-Gyu); Forrest, Furuhashi, Yang (86' Turnbull). Allenatore Brendan Rodgers

Marcatori: 82' e 85' Immobile (C)

Ammoniti: Taylor (C), Johnston (C), Rovella (L), Yang Hyun-Jun (C), O'Riley (C), Yang (C), Pedro (L)

Arbitro: Halil Umut Meler (Turchia)