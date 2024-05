La Lazio segna 2 volte, il Monza recupera: la doppietta di Djuric infrange il sogno Champions?

Una partita da montagne russe. La Lazio va in vantaggio per due volte, ma il Monza riesce sempre a restare in partita e la pareggia. Un punto che lascia l'amaro in bocca ai biancocelesti, il cui sogno Champions si fa sempre più complicato. Gli ospiti vanno a 56 punti restando in attesa dei risultati di Roma-Juventus e Salernitana-Atalanta, mentre i padroni di casa salgono a quota 45.

Il primo tempo è abbastanza vivace: entrambe le squadre falliscono diverse occasioni da gol e solamente la Lazio riesce a concretizzare grazie alla rete di Ciro Immobile. Nella seconda metà di gioco gli ospiti partono forte, ma al 73' i padroni di casa pareggiano con il brivido grazie al gol di Milan Djuric (prima annullato per fuorigioco e poi convalidato grazie al Var). Dopo 10 minuti i ragazzi di mister Tudor tornano in vantaggio grazie a Matias Vecino, che sfrutta una disattenzione difensiva della squadra di Palladino. Al 92' Djuric fa doppietta e regala un punto al Monza.

Immobile sblocca il primo tempo

Nei primi minuti la Lazio prova a inventare qualcosa in avanti, con la difesa avversaria che però respinge il tentativo di combinazione tra Luis Alberto e Immobile. Dopo 5 giri di orologio dall'inizio della gara è il Monza ad avere la prima vera palla gol e a sfiorare il vantaggio: Djuric viene servito in area, riesce a superare Patric e prova a calciare in diagonale con il mancino, ma la conclusione sfiora il legno del secondo palo. Al minuto 11 la sbloccano i biancocelesti: Kamada raccoglie un pallone al limite dell'area e calcia di potenza; Di Gregorio con un buon intervento riesce a respingere sulla traversa, ma sulla ribattuta si avventa Immobile che da due passi spinge la palla in rete.

Al 23' il Monza va a un passo dal pareggio: sulla fascia Colpani punta Hysaj e riesce a sorprenderlo, prova il cross morbido in area perfettamente calibrato per Carboni che - lasciato senza marcatura - colpisce di testa sfiorando il palo alla sinistra dello spiazzato Mandas, fallendo così una ghiotta occasione per il pari da distanza ravvicinata. Immediata la reazione della Lazio, che dopo 120 secondi torna a farsi pericolosa sugli sviluppi di un calcio d'angolo: il cross di Zaccagni viene messo fuori male dalla difesa padrona di casa, Djuric respinge nella zona di Patric che cerca la fortuna ma di controbalzo calcia alto nonostante una buona coordinazione.

Al 38' i ragazzi di mister Tudor non riescono a concretizzare l'occasione del raddoppio: Felipe Anderson recupera palla e serve Luis Alberto che però spreca tutto con un tiro tutt'altro che estetico. Subito dopo altro grande rammarico per il Monza: pennellata di Carboni per l'inserimento di Bondo, che schiaccia di testa senza trovare la porta per centimetri.

La doppietta di Djuric regala il 2-2 al Monza

L'avvio della ripresa è meno frenetico della prima frazione di gioco. La Lazio ha il pallino del gioco e prova un paio di imbucate che impensieriscono la difesa del Monza, ma nulla di più. Al 62' Colpani cala lo show rendendosi protagonista assoluto di un'azione in contropiede: il numero 28 salta Patric e Mandas, ma l'uscita del portiere biancoceleste lo costringe ad allargarsi troppo sulla sinistra e così perde l'angolo di tiro per calciare in porta.

Ancora una volta la velocità dei padroni di casa si fa sentire e infatti al 73' arriva il pareggio: la Lazio perde palla nella sua trequarti, dalla destra Donati cerca Pessina che stacca di testa; Mandas riesce a parare con un ottimo intervento ma sulla respinta Djuric la insacca. Inizialmente il gol viene annullato per fuorigioco, ma l'intervento del Var convalida la rete. Gli sforiz del Monza vengono però subito vanificati dal pasticcio difensivo all'83': retropassaggio sbagliato di Donati a metà tra Akpa Akpro e Di Gregorio, Vecino ne approfitta e porta il risultato sul 2-1 battendo il portiere avversario. Al minuto 89 un pronto intervento di Mandas sul tiro da lontano di Pablo Marì evita il 2-2. Il pareggio arriva comunque al 92' con la doppietta di Djuric: Mota scarica per Pessina, il cross al centro dell'area viene raccolto dall'attaccante che mette la palla in rete.

Il tabellino

MONZA: Di Gregorio, Izzo, Djuric, Birindelli (71' Donati), Zerbin (78' Caldirola), Carboni (71' Akpa Akpro), Mari, Colpani, Pessina, Bondo (86' Caprari), Kyriakopoulos (71' Mota). Allenatore: Raffaele Palladino

LAZIO: Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Marusic, Guendouzi, Kamada (64' Vecino), Zaccagni (32' Casale); Felipe Anderson (82' Pedro), Luis Alberto (64' Cataldi); Immobile (64' Castellanos). Allenatore: Igor Tudor

Marcatori: 11' Ciro Immobile (L); 73' Milan Djuric (M); 83' Matias Vecino (L); 92' Milan Djuric (M)

Ammoniti: 15' Zaccagni (L); 35' Casale (L); 44' Kamada (L); 56' Romagnoli (L); 68' Patric (L); 95' Vecino (L); 95' Donati (M)

Arbitro: Luca Pairetto (sezione di Nichelino)