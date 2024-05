Inter-Lazio 0-1, palo Lautaro, Vecino quasi gol | La diretta

Curioso che la festa scudetto dell’Inter si tenga proprio in una partita dove i rivali dei nerazzurri hanno parecchio in gioco. Se l’undici di Inzaghi sarà ben lieto di alzare al cielo il trofeo, la banda Tudor ha un solo obiettivo in testa: portare a casa i tre punti e mettere pressione ai rivali giallorossi nella corsa all’ultimo posto buono per l’Europa League. Seguite con noi Inter-Lazio con la nostra diretta testuale.

Le scelte dei tecnici

Nell’avvicinamento alla partita reso incandescente dalle dichiarazioni di Steven Zhang ed i dubbi sul futuro della società nerazzurra, Inzaghi prova a chiudere al meglio questa stagione memorabile. Il tecnico ritrova Acerbi in difesa mentre sulla destra Darmian la spunta su Dumfries nel ballottaggio sulla fascia. Zero cambi sia sulla mediana che in avanti, dove ci saranno di nuovo Thuram e Lautaro Martinez.

Situazione meno tranquilla per le Aquile, che sono chiamate a giocarsi proprio al Meazza le ultimissime chances di accedere all’Europa League. Tudor deve fare a meno dello squalificato Romagnoli mentre la sorpresa vera arriva a centrocampo, dove rimane ancora fuori Luis Alberto. Il tecnico biancoceleste sposta Kamada sulla trequarti, dove farà coppia con Zaccagni alle spalle di Castellanos, ancora una volta preferito ad Immobile.

La diretta del secondo tempo

84’ – Provvidenziale Pavard: pericoloso ma preciso il suo tackle che impedisce a Castellanos di tirare verso Sommer. Sul rovesciamento di fronte, colpo di testa di Lautaro parato bene da Provedel.

82’ – Lazio ora più attendista, che preferisce difendersi nella propria area di rigore, lasciando l’iniziativa ai padroni di casa.

77' - Nuovo cambio anche per la Lazio: dentro Cataldi per Gila.

76’ – Con l’Inter ancora incapace di trovare il pari, Inzaghi si gioca le sue ultime due carte: Calhanoglu e Dimarco out, spazio ad Alexis Sanchez e Buchanan.

71’ – Nuovo doppio cambio per la Lazio: fuori Kamada e Zaccagni per Felipe Anderson e Luis Alberto.

65' - Tudor risponde subito: fuori Pellegrini e Rovella per Hysaj e Guendouzi.

63’ – Triplo cambio per l’Inter: fuori Bastoni per Carlos Augusto, Darmian per Dumfries, Mkhitaryan per Frattesi.

61’ – VECINO!!! Gran bell’azione dell’avanti uruguagio che si fa largo al limite dell’area e fa partire un bel tiro che sfila a pochissimo alla sinistra del palo.

57’ – Inter che sfiora due volte il pareggio nel giro di un solo minuto: prima è Barella a costringere Provedel ad un intervento non semplice, poi ci pensa Lautaro a stampare il pallone sul palo con un bel colpo di testa. Sfortunati in questa occasione i campioni d’Italia.

52’ – Ammonito Casale per un intervento ruvido sull’ex di giornata Acerbi a centrocampo. Errore evitabile il suo: visto che era diffidato sarà costretto a saltare l’ultima di campionato.

45’ – INIZIO SECONDO TEMPO. Nessun cambio per entrambi i tecnici all’intervallo.

La diretta del primo tempo

45+1’ – FINE PRIMO TEMPO. L’Inter parte bene, costringendo la Lazio a difendersi ma sono i biancocelesti ad essere pericolosi in ripartenza. Se il gol di Castellanos è annullato, Provedel è costretto a superarsi sui tiri di Dimarco. Non impeccabile, invece, Sommer sul tiro da fuori di Kamada, che porta in vantaggio le Aquile.

45 – Forcing finale dei campioni d’Italia, che rinchiudono nella propria difesa le Aquile. Gli avanti nerazzurri, però, non vanno oltre ad una serie di tiri ribattuti dalla difesa capitolina.

40’ – Reazione non particolarmente convincente dei campioni d’Italia: la Lazio regge l’impatto senza grossi problemi e prova a rendersi pericolosa in ripartenza.

32’ – GOL KAMADA!!! Nel momento migliore dell’Inter, ecco che la Lazio trova il vantaggio. Azione insistita a centrocampo e palla che arriva sui piedi del giapponese, che mette un bel tiro a fil di palo. Niente da fare per Sommer.

27’ – Il buon momento dei capitolini dura davvero poco: ora è l’Inter ad avere in mano il pallino del gioco, tornando a rendersi pericolosa. Dimarco ci prova due volte dalla distanza ma entrambe le volte Provedel riesce a sventare il pericolo.

20’ – Dopo un buon inizio di partita, l’Inter è costretta ad arretrare da una Lazio sempre più propositiva. L’undici di Tudor, però, fatica a trovare spazi nella difesa nerazzurra.

14’ – Di nuovo pericolosa la Lazio, che approfitta di un’imprecisione di Acerbi. Azione insistita al margine dell’area dove Castellanos è in posizione quasi ideale per impegnare Sommer. Il tiro, però, è dimenticabilissimo.

4’ – CASTELLANOS!! Lancio lungo sul filo del fuorigioco per l’avanti argentino cui Acerbi concede il tempo di accentrarsi e mettere un tiro a giro che finisce tra il palo e i guantoni di Sommer. Sacchi, però, è richiamato dal Var, che annulla per fuorigioco.

2’ – OCCASIONE THURAM!! Buon lavoro a centrocampo e lancio illuminante di Lautaro sulla corsa del francese che si trova a tu per tu con Provedel. Il portiere laziale ci mette una pezza.

1’ – Si parte!! Primi minuti all’insegna del solito giro palla dell’Inter e di una discreta pressione da parte della Lazio.

-5’ - Incredibile la scenografia dei tifosi nerazzurri, che hanno trasformato San Siro in uno spettacolare canovaccio, coinvolgendo non solo le curve ma anche le tribune.

-10' - Tutto pronto al Meazza per il posticipo della 37a giornata di Serie A tra Inter e Lazio. Atmosfera elettrica, resa ancora più importante dalla presenza di tante stelle dell’Inter del passato, a partire da Sandro Mazzola, vincitore della prima stella.

Il tabellino

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (63’ Carlos Augusto); Darmian (63’ Dumfries), Barella, Calhanoglu (76’ Alexis Sanchez), Mkhitaryan (63’ Frattesi), Dimarco (76’ Buchanan); Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

LAZIO (3-4-2-1): Provedel; Patric, Casale, Gila (77' Cataldi); Marusic, Vecino, Rovella (65' Guendouzi), Pellegrini (65' Hysaj); Kamada (71’ Felipe Anderson), Zaccagni (71’ Luis Alberto); Castellanos. Allenatore: Igor Tudor

Marcatori: 32' Kamada (L)

Ammoniti: 52' Casale (L)

Espulsi: -

Arbitro: Juan Luca Sacchi (Macerata)