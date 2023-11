La Lazio stende il Feyenoord e si rilancia in Champions League

Girone equilibratissimo quello della Lazio di Maurizio Sarri che batte di misura il Feyenoord di Slot grazie al gol del ritrovato Ciro Immobile e scavalca in classifica proprio gli olandesi. Ora a guidare il raggruppamento c'è l'Atletico Madrid con 8 punti (secco 6-0 sul Celtic Glasgow fanalino di coda con un solo punto), 7 punti per i biancocelesti e sei punti per il Feyenoord. La partita dell'Olimpico è stata poco spettacolare, con ritmi non troppo alti e con poche chance occasioni da gol. La Lazio, però, ha saputo colpire nel momento migliore, a fine primo tempo, per poi reggere tutto il secondo tempo portandosi così a casa tre punti di fondamentale importanza per la qualificazione agli ottavi di finale.

I biancocelesti venivano dalla sconfitta contro il Bologna con in testa anche il derby contro la Roma di José Mourinho e dunque la vittoria contro il Feyenoord vale doppio visto il periodo non proprio brillante dei biancocelesti. Nel prossimo turno la squadra di Sarri ospiterà il Celtic ultimo a un punto e ormai già fuori dalla Champions League mentre poi nell'ultimo incontro andrà a giocare sul campo del grande ex Diego Pablo Simeone contro l'Atletico Madrid. Servirà vincere e tifare colchoneros contro il Feyenoor per chiudere con un turno d'anticipo la qualificazione.

La cronaca della partita

Primo tempo con pochissimi sussulti all'Olimpico con il Feyenoord che tiene ritmi bassi per non far giocare la Lazio che di contro non riesce ad alzare i ritmi. La prima grande occasione da rete al 31' con Gimenez che chiama alla grande parata Provedel. Tiro incrociato sul secondo palo, l'estremo difensore della Lazio si allunga e con un grandissimo riflesso la manda in angolo. Al 36' è Paixao a sfiorare l'1-0 ma il suo tiro, dopo una serie di passaggi, fnisce sull'esterno della rete. In pieno recupero, però, la Lazio piazza la zampata vincente con il suo capitano Immobile che si sblocca in Europa segnando il gol numero 200 con la maglia biancoceleste (assist di Felipe Anderson). Nella ripresa Sarri inserisce Guendouzi per Kamada dopo 8 minut e la gara resta ancora bloccata come nella prima frazione. Al 67' Gimenez sfiora il pareggio con un bel colpo di testa che sfiora il palo di Provedel. La Lazio gestisce il risultato e rischia praticamente niente e anzi al 95' la potrebbe chiudere con Castellanos ma la sua botta sicura viene bloccata da Jahanbaksh. Al 98' grande parata di Provedel che permette alla Lazio di portarsi a casa i tre punti.

Il gol di Ciro Immobile

CHE GOL DI CIRO IMMOBILE!!!

CHE ASSIST DI FELIPE ANDERSON!!!

@FootColicpic.twitter.com/BT57RmhWdB — Football Report (@FootballReprt) November 7, 2023

Il tabellino



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj (78' Pellegrini); Kamada (53' Guendouzi), Vecino (78' Rovella=, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (63' Castellanos), Zaccagni (63' Pedro). All. Sarri

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop (20' Trauner (74' Jahanbaksh), Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki (81' Ueda), Q. Timber (81' Milambo); Stengs ,(81' Ayase), Gimenez, Paixao (74' Ivanusec). All. Slot

Marcatori: 46' Immobile (L)

Ammoniti: Nieuwkoop, Vecino, Zerrouki, Wieffer, Rovella

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia)