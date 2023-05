Lazio di misura a Udine: un rigore di Immobile blinda la Champions

La Lazio vince in trasferta (1-0) con l'Udinese, nel posticipo serale valido per il 36° turno di Serie A. Un successo importantissimo in chiave Champions. Nel primo tempo regna l'equilibrio e le due squadre messe molto bene in campo concedono poco all'altra. Lovric tira alle stelle da buona posizione. I biancocelesti rispondono con un colpo di testa di Ciro Immobile su cui è pronto Silvestri e un tiro di Luis Alberto fuori di poco. Nella ripresa la squadra di Sarri spinge sull'acceleratore e va vicina al vantaggio sempre con Immobile e poi con un tiro da fuori da Vecino.

Al 61' un rigore di Immobile sigla il vantaggio laziale. Dopo poco Romagnoli sfiora il raddoppio, con un colpo di testa che finisce sul palo. L'ultimo brivido lo regala il neo entrato Nestorovski. L'attaccante di Sottil segna di testa ma la sua rete è annullata per fuorigioco. Grazie a questa vittoria i biancocelesti si portano a 68 punti e conquistano tre punti che ipotecano la qualificazione alla prossima Champions League. Adesso la squadra di Sarri è a quota 68 punti. La classifica però potrebbe ancora cambiare con la definizione del processo plusvalenze, che stabilirà in maniera definitiva il destino della Juventus e delle altre squadre in lotta per l'accesso alle coppe europee.

La partita

Sottil lancia Beto dall'inizio Beto supportato da Samardzic. A centrocampo il trio Arslan, Walace e Lovric. Gli esterni sono Pereyra e Udogie. Tra i pali Silvestri, a sua protezione difesa a tre Perez, Bijol e Masina.

Sarri conferma Lazzari a destra e Hysaj a sinistra, coppia centrale Romagnoli-Casale. In porta Provedel Il regista è Vecino ai suoi lati Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Tridente d'attacco formato da Immobile e sugli esterni Felipe Anderson e Zaccagni.

Primo tempo

Inizio molto equilibrato con continui capovolgimenti di fronte. La prima occasione è dell'Udinese. Al 12' sponda di Samardzic sull'accorrente Lovric, il suo tiro è altissimo. Al 19' risponde la Lazio, grande palla in profondità di Zaccagni per il taglio centrale di Immobile. L'attaccante colpisce di testa, è pronto Silvestri che mette in angolo. Al 39' combinazione Immobile-Luis Alberto con lo spagnolo che calcia di destro a giro, palla che esce fuori di pochissimo. Il primo tempo finisce senza reti.

Secondo tempo

Primo cambio per Sarri, fuori Felipe Anderson dentro Pedro. I biancocelesti partono forte. Gran pallone di Luis Alberto per Pedro che stoppa e serve Immobile. Il capitano calcia a botta sicura, ma Silvestri dice ancora no con una grande parata a mano aperta. Ancora Lazio vicina al gol. Al 52' dran destro dal limite di Vecino, palla che finisce fuori di pochissimo. Combinazione Zaccagni-Luis Alberto in area, la palla arriva a Immobile che viene toccato da Masina. Contatto leggero, ma l'arbitro Pairetto concede il penalty. Immboile spiazza Silvestri e sigla l'1-0. Al 64' cross in area, svetta su tutti Romagnoli che incorna di testa: la palla sbatte a terra e colpisce il palo. La squadra di Sarri controlla bene la gara e dà l'impressione di poterla chiudere. All'85' però l'ultimo brivido. Cross dalla destra, Nestorovski stacca sulle spalle di Marusic e insacca per il pari bianconero. La rete viene però annullata per fuorigioco. Poi non succede pià nulla. La Lazio porta a casa un successo fondamentale per la Champions.

Il tabellino

UDINESE (3-5-1-1) - Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Pereyra, Arslan (71' Nestorovski), Walace, Lovric, Udogie (71' Zeegelaar); Samardzic (87' Thauvin); Beto (87' Vivaldo). A disposizione: Padelli, Piana, Abankwah, Zeegelaar, Buta, Guessand, Ebosele, Semedo. Allenatore: Andrea Sottil

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Lazzari (75' Marusic), Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson (46' Pedro), Immobile, Zaccagni (87' Basic). A disposizione: Maximiano, Adamonis, Gila, Patric, Pellegrini, Radu, Bertini, Cancellieri. Allenatore: Maurizio Sarri

Marcatori: Immobile (L) 61' (rigore)

Ammoniti: Felipe Anderson (L), Udogie (U), Pereyra (U), Bijol (U)

Arbitro: Luca Pairetto (Nichelino)