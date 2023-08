Il Lecce ribalta la Lazio in due minuti: decide un gol di Di Francesco nel finale

Il Lecce vince in rimonta contro la Lazio (2-1) nella sfida valida per la prima giornata di Serie A. Incredibile rimonta dei giallorossi, che hanno il merito di crederci sempre ribaltando la partita in due minuti. A segno all'85' Almqvist e all'87' Di Francesco dopo il vantaggio nel primo tempo di Ciro Immobile.

Una vittoria meritata dei pugliesi, che spinti dal caldissimo pubblico del "Via del Mare", conquistano i tre punti con un uno-due letale, proprio quando la partita sembrava nelle mani della Lazio. Ci pensa prima il neo acquisto svedese Pontus Almqvist, bravo a trovare l'angolino dal limite. Un attimo dopo il più lesto è Federico Di Francesco a mettere in rete dopo un batti e ribatti in area. Grandi rimpianti per i biancocelesti, colpevoli di aver abbassato troppo il baricentro nel secondo tempo, buttando via una vittoria quasi fatta.

In avvio la squadra di Sarri soffre le incursioni di Strefezza e Banda ed è brava a passare in vantaggio alla prima occasione utile grazie ad una zampata in spaccata di Immobile. Una conferma per il capitano biancoceleste, che ha sempre segnato nei suoi ultimi sei match d’esordio stagionale in campionato. Nella ripresa i salentini continuano a spingere alla ricerca del pareggio, mancando però troppo spesso nell'ultimo passaggio. I biancocelesti si limitano soltanto a difendersi sbandano in varie occasioni. Sfiora il raddoppio ancora Immobile, la sua conclusione a botta sicura trova una grande parata di Falcone, che devia sulla traversa. Questo è lo sliding doors della partita. Negli ultimi minuti blackout improvviso della Lazio, ma grande il cuore del Lecce che porta a casa tre punti insperati con la grandissima festa del "Via del Mare".

La partita

D'Aversa schiera tra i pali Falcone davanti a Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Dorgu in difesa. In mediana spazio a Ramadani affiancato da Rafia e Gonzalez. Tridente offensivo leggero con Stefezza, Almqvist e Banda.

Sarri sceglie Patric al posto di Casale insieme a Romagnoli, gli esterni sono Lazzari e Marusic. Provedel in porta. A centrocampo debutta Kamada con Cataldi e Luis Alberto mentre davanti spazio a Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson.

Primo tempo

Si inizia a buoni ritmi con il Lecce molto attivo. All'11' arriva la prima occasione per i giallorossi, pericolosi con una conclusione angolata di Strefezza che termina di poco a lato. Ancora Lecce in avanti. Banda punta Patric e calcia appena entrato in area con Provedel bravo a bloccare la conclusione. Al primo affondo la Lazio passa in vantaggio. Al 27' palla in profondità per Luis Alberto che vede subito Immobile in mezzo. Il capitano, in spaccata, riesce a calciare superando Falcone e portando avanti i biancocelesti. I pugliesi accusano il colpo dopo un inizio incoraggiante mentre la squadra di Sarri sembra in pieno controllo della partita. Sul finire del primo tempo la Lazio va vicino al tris. Palla in profondità per Lazzari che entra in area e calcia forte, Falcone respinge. Il primo tempo finisce 1-0 per gli ospiti.

Secondo tempo

I padroni di casa partono subito forte. Al 47' bello scambio sulla sinistra tra Banda e Dorgu con quest'ultimo che va al cross basso. Da dietro arriva Ramadani che spara alto sopra la traversa. Grande pressione dei salentini, la Lazio soffre ma mantiene il vantaggio. Al 54' su un capovolgimento di fronte, Felipe Anderson si divora il raddoppio dopo essersi presentato davanti a Falcone. Primi cambi per Sarri dentro Isaksen e Vecino, fuori Felipe Anderson e Kamada. La squadra di D'Aversa prende il controllo della partita ma rischia di prendere un altro gol all'82 quando Immobile calcia a botta sicura ma colpisce la traversa dopo la deviazione di Falcone. Passano tre minuti e la pareggia il Lecce con il sinistro di Almqvist che, dal limite dell'area, trova l'angolo giusto per battere Provedel. Subito dopo i pugliesi si prendono un match che sembrava chiuso. Batti e ribatti in area, Di Francesco è il più lesto a girare in posta di destro, portando avanti i giallorossi. La Lazio ha poco tempo per reagire. Finisce così con il tripudio giallorosso al "Via del Mare".

Il tabellino

LECCE (4-3-3) - Falcone; Gendrey (65' Blin), Pongracic, Baschirotto, Dorgu (65' Gallo); Rafia (66' Kaba), Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Strefezza, Banda (77' Di Francesco). A disposizione: Brancolini, Borbei, Maleh, Helgason, Berisha, Corfitzen, Smajlovic, Voelkerling, Burnete, Dermaku, Lemmens. Allenatore: Roberto D'Aversa

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Lazzari (72' Pellegrini), Patric, Romagnoli, Marusic; Kamada (55' Vecino), Cataldi (88' Castellanos), Luis Alberto; Felipe Anderson (55' Isaksen), Immobile, Zaccagni (72' Pedro). A disposizione: Adamonis, Furlanetto, Casale, Gila, Hysaj, Basic, Rovella. Allenatore: Maurizio Sarri

Marcatori: Immobile (La) 26', Almqvist (Le) 85', Di Francesco (Le) 87'

Ammoniti: Strefezza (Le), Isaksen (La), Gonzalez (Le), Pongracic (Le), Pellegrini (La)

Arbitro: Federico Dionisi (L'Aquila)