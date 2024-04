Il Lecce intravede la salvezza: Sansone piega l'Empoli per 1-0 nel finale

Il Lecce nel finale porta a casa tre punti fondamentali nell'ottica della salvezza in Serie A: i giallorossi grazie alla rete di Nicola Sansone salgono a 32 punti e si portano a +6 dalla zona retrocessione in attesa delle altre sfide della 32° giornata. A rimetterci è l'Empoli (a quota 28) che, nonostante diverse occasioni di pericolo create, si arrende per 1-0. La squadra di Davide Nicola invece resta solo a +2 dalla zona rossa ma, in caso di vittoria di Hellas Verona e Frosinone, verrebbe superata.

Ora gli occhi di entrambe le squadre sono puntati verso le partite che vedranno protagoniste le formazioni che occupano la parte bassa della classifica e che potrebbero rappresentare un'insidia: domani alle 12:30 il Frosinone (26 punti) affronterà il Napoli; alle 15 sarà il turno del Sassuolo (25) contro il Milan; alle 18 l'Udinese (28) proverà a strappare i 3 punti alla Roma; lunedì alle 20:45 l'Hellas Verona (27) dovrà vedersela fuori casa con l'Atalanta.

Lecce-Empoli, primo tempo senza reti

Nei primi 45 minuti entra in rete solamente un pallone, insaccato da Alberto Cerri, ma l'arbitro viene richiamato all'on field review per fare luce sull'avvio dell'azione che porta al vantaggio dell'Empoli: in effetti il portiere Elia Caprile tocca il pallone con le mani fuori dall'area e - dopo l'intervento al Var - il gol viene annullato. In generale il primo tempo è caratterizzato da una fase di studio da parte di entrambe le squadre che, complice anche il caldo al Via del Mare, non danno dimostrazione di particolare intensità.

Comunque non mancano le occasioni per provare a sbloccare la gara. Al 20' Caprile si prende la scena e, con un gran riflesso, riesce a respingere il colpo di testa di Patrick Dorgu sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Poco dopo il portiere dell'Empoli è altrettanto reattivo, alzando il pallone in corner dopo una deviazione di Walukiewicz sul tiro dalla distanza di Baschirotto che avrebbe potuto beffare l'estremo difensore. Dopo 5 minuti i ragazzi di Davide Nicola vanno a un passo dalla rete: Pongracic da calcio d'angolo la tocca sul primo palo ma la sua conclusione viene parata da Wladimiro Falcone che subito dopo riesce ad allontanare anche la minaccia di Cerri che aveva provato a rimettere la palla in mezzo.

Lecce-Empoli, la sblocca Sansone nel finale

Le prime battute del secondo tempo subiscono diverse interruzioni. Al minuto 58 Caprile compie un miracolo: Baschirotto ci prova di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato ma l'estremo difensore dell'Empoli vola e riesce ancora una volta a proteggere la sua porta. A stretto giro il difensore del Lecce ci prova di nuovo ma la sua conclusione viene deviata da Walukiewicz in calcio d'angolo. Al 64' i giallorossi si confermano pericolosi: Gallo riesce ad avere la meglio tra due giocatori avversari, Oudin riceve la palla arretrata ma il suo tiro di prima viene deviato e finisce di poco alto.

Nell'ultimo quarto d'ora le azioni si fanno sempre più sporadiche: le idee offensive sono poche. Gli allenatori provano a giocarsi le pedine dalla panchina ma i nuovi entrati non riescono a incidere. Nel vivo della parte finale della sfida, Sansone ci prova da fuori area al minuto 81: destro insidioso che però Walukiewicz riesce a toccare. Passano 8 giri di orologio ed è proprio il giocatore giallorosso a insaccare il pallone: Pierotti disturba il rinvio di Walukiewicz, gli ruba palla e Sansone realizza la rete del vantaggio a porta vuota. Gli avversari protestano per il contatto fisico ma tutto viene convalidato.

Lecce-Empoli, il tabellino

LECCE: Falcone, Pongračić, Baschirotto, Almqvist (17’ st Sansone), Oudin (43’ st Pierotti), Dorgu (28’ st Gonzalez), Gendrey (43’ st Venuti), Ramadani, Gallo, Blin, Piccoli. Allenatore: Luca Gotti.

EMPOLI: Caprile, Pezzella (39’ st Cacace), Walukiewicz, Gyasi, Cerri (15’ st Niang), Marin, Bereszynski, Cancellieri (15’ st Cambiaghi), Zurkowski (15’ st Maleh), Bastoni (25’ st Kovalenko), Luperto. Allenatore: Davide Nicola.

GOL: 44’ st Sansone.

AMMONITI: 48’ pt Almqvist, 45’ st Gyasi.

ARBITRO: Maurizio Mariani.