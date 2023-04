Lecce-Napoli, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Napoli di Spalletti fa visita al Lecce allo stadio "Via del Mare", venerdì 7 aprile alle ore 19.00, nell'anticipo valido per la 29ª giornata di Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN.

La partita si preannuncia ricca di gol, visti i trascorsi tra le due squadre. Gli azzurri hanno trovato la rete in tutte le ultime 12 sfide di Serie A contro il Lecce (1.9 di media a match) mentre l'ultimo clean sheet pugliese contro i partenopei risale infatti al novembre 1997, grazie al 2-0 casalingo sotto la guida di Cesare Prandelli. Nell'incontro d'andata, giocato lo scorso 31 agosto al 'Maradona', Napoli-Lecce si è conclusa sul risultato di 1-1: in gol Elmas e Colombo.

Il momento delle squadre

La squadra di Baroni è reduce della sconfitta di misura al Castellani di Empoli e vive un periodo di crisi. Al momento sono cinque le sconfitte consecutive, tutte senza segnare gol. L'ultima vittoria risale successo in trasferta contro l'Atalanta il 19 febbraio scorso. I giallorossi, con 27 punti in classifica, conservano 8 lunghezze di vantaggio sull'Hellas Verona, terzultimo. Un margine ancora rassicurante anche se occorre tornare a fare punti al più presto per gestire con maggiore tranquillità le ultime giornate di campionato. Sarebbe una vera impresa, tornare a fare punti contro il Napoli capolista, ma soprattutto consentirebbe ai pugliesi restare imbattuti contro la squadra dominatrice della Serie A.

Gli uomini di Spalletti sono pronti a riprendere la marcia verso lo Scudetto, dopo il clamoroso 0-4 rimediato contro il Milan nell'ultima giornata. Il rendimento esterno degli azzurri fuori casa è fino a questo momento a dir poco clamoroso con 12 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta e una striscia di vittorie che dura 6 trasferte. L'ultimo stop risale al 4 gennaio con la sconfitta a San Siro contro l'Inter. Questo trend lascia pensare a un match senza storia al Via del Mare ma mai dire mai. Anche perché i 16 punti di vantaggio rappresentano un vantaggio più che rassicurante per Osimhen e compagni che a questo punto possono tranquillamente giocare con la matematica in campionato e concentrare energie fisiche e mentali per la Champions, un altro obbiettivo da giocare fino in fondo.

Le ultime dai campi

Nei salentini Baroni potrebbe risparmiare i diffidati Colombo e Strefezza, rivoluzionando il tridente così da dare spazio a Oudin e Di Francesco ai lati di Ceesay. In mediana Maleh prenderà il posto dello squalificato Blin, poi conferma per Gonzalez e Hjulmand. In difesa riecco Umtiti dall'inizio al centro con Baschirotto. Terzini agiranno Gendrey e Pezzella, favorito a sinistra su Gallo. In porta Falcone.

Sponda Napoli, non verrà rischiato Osimhen. Spalletti darà spazio ancora a Simeone nel tridente con Lozano e Kvaratskhelia preferiti a Politano e Raspadori. In mezzo al campo cercano posto Elmas e Ndombele ai lati di Lobotka, potrebbero riposare Anguissa e Zielinski. Sulla sinistra della difesa verrà riproposto Mario Rui dal 1'. Al centro può tirare il fiato Rrahmani, il diffidato Kim sarà invece chiamato agli straordinari con al fianco Juan Jesus. Sulla destra ci sarà capitan Di Lorenzo. Tra i pali Meret.

Le probabili formazioni

LECCE (4-3-3) - Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Maleh, Hjulmand, Gonzalez; Oudin, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Marco Baroni

Ballottaggi: Oudin 55% - Strefezza 45%, Ceesay 60% - Colombo 40%, Di Francesco 65% - Banda 35%, Pezzella 55% - Gallo 45%

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti

Ballottaggi: Ndombele 55% - Anguissa 45%, Simeone 60% - Raspadori 40%, Lozano 65% -Politano 35%, Elmas 55% - Zielinski 45%

Dove vedere la partita

La partita di Serie A tra Lecce e Napoli sarà un'esclusiva DAZN: per vederla in tv sarà necessario scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, o in alternativa utilizzare i dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast oppure console di videogiochi PlayStation e XBox.

A consentire la visione del match, è anche il TIMVISION Box. Gli abbonati a Sky e DAZN, inoltre, potranno guardare il match in tv al canale numero 214 del decoder di Sky attivando Zona DAZN. La telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia e Dario Marcolin.