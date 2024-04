Lecce-Roma, rallenta la corsa Champions di De Rossi

La Roma rallenta la sua corsa per conquistare un posto in Champions League. Nel "derby giallorosso" la formazione di De Rossi ha pareggiato per 0-0 contro un combattivo Lecce al Via del Mare.

Per gli ospiti non è stata una partita facile. Nel primo tempo parte meglio la Roma che crea diversi pericoli per la porta difesa da Falcone. Ma con il passare dei minuti il Lecce cresce, e di molto, e costruisce diverse palle gol. Nonostante le numerose occasioni, il tempo si chiude senza reti. Nella seconda frazione di gioco i ritmi si abbassano. Il Lecce controlla bene il campo e corre pochi rischi.

Con il punto conquistato oggi la Roma consolida il quinto posto. Gli uomini di De Rossi, però, sono cinque punti dietro al Bologna quarto. Per i salentini, invece, altro piccolo passo verso la salvezza.

Primo tempo

Parte subito bene la Roma. Al 2’, dopo una triangolazione centrocampo, la palla arriva a Baldanzi che si avvicina all’area. Un rimpallo favorisce Karsdorp che, senza pensarci troppo, effettua una conclusione di prima intenzione: il tiro non impensierisce Falcone. Al 6' altra buona occasione per gli ospiti. Calcio d'angolo battuto da Paredes, Bove colpisce di testa da posizione favorevole ma trova la pronta risposta dell’estremo difensore leccese che respinge. Quattro minuti dopo ci prova Baldanzi. L’attaccante riceve il pallone al limite dell'area e si crea lo spazio per calciare con il sinistro: palla di poco fuori.

Con il passare dei minuti il Lecce prova ad aumentare la pressione. Al 22’ grande occasione per i padroni di casa. Discesa di Dorgu sulla sinistra: il centrocampista serve Piccoli che si gira al limite dell'area e calcia subito: palla fuori. Alla sua destra c'erano due compagni completamente soli. Trascorrono altri 6 minuti e il Lecce si rende ancora pericoloso. Gallo sulla sinistra supera Paredes, arriva al limite dell'area e calcia: palla deviata da Svilar in corner. Al 31' Paredes sbaglia un controllo al limite dell'area, il pallone arriva a Krstovic che serve Piccoli: il numero 91 non inquadra la porta.

Due minuti dopo ancora Lecce in avanti. Dorgu sulla sinistra entra in area e calcia di potenza da posizione defilata. Svilar sventa il pericolo deviando. Al 40' altra grande occasione per i padroni di casa. Krstovic serve Piccoli che si gira e calcia di prima intenzione con il sinistro. La conclusione è centrale: il portiere della Roma blocca in due tempi.

Secondo tempo

In avvio di ripresa i ritmi sono più bassi. Al 54’ la Roma reclama un rigore per un contatto in area: Falcone si scontra con Zalewski, sul romanista finisce anche Blin. Per Marcenaro non c'è fallo. Sei minuti dopo Cristante serve Bove al limite dell'area che a sua volta scarica per Baldanzi: la conclusione dell'attaccante finisce fuori.

Il Lecce risponde al 69’. Sansone lancia Krstovic che da posizione defilata serve Dorgu: il danese solo in area calcia fuori. Pronta la risposta della Roma. Una grande giocata di tacco di El Shaarawy smarca Aouar e lo mette davanti a Falcone: il neo-entrato calcia addosso al portiere. All’85 ci prova dalla distanza Banda: Svilar devia in angolo. L’ultima grande occasione della gara capita in pieno recupero. Al 94' Oudin ci prova dai 25 metri: la palla sbatte sulla traversa e finisce alta.

Il tabellino

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (82’ Venuti); Blin, Ramadani; Almqvist (62’ Banda), Piccoli (62’ Sansone), Dorgu (72’ Oudin); Krstovic. Allenatore: Luca Gotti

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp (83’ Celik), Mancini, N’Dicka (46’ Huijsen), Angelino; Cristante, Paredes, Bove (65’ Aouar); Baldanzi (83’ Dybala), Lukaku, Zalewski (65’ El Shaarawy). Allenatore: Daniele De Rossi

Marcatori: -

Ammoniti: Ndicka (Rom), Piccoli (Lec), Baschirotto (Lec), Ramadani (Lec), Cristante (Rom)

Arbitro: Matteo Marcenaro di Genova