L'eco di Fedez

Abituato a cavarsela nei 664 metri quadrati dell'area di rigore, Marcus Thuram ha trovato il domicilio adatto per restare in allenamento, ha preso in affitto l'ex dimora di Ferragni&Fedez, super attico all'ultimo piano, l'undicesimo, delle Residenze Hadid a Citylife, estensione metri quadrati 447, quattro

volte l'area del portiere (di calcio non di casa) per una rata mensile di euro 35mila. Per evitare di sentire ancora il profumo di pandori e balocchi, Thuram ha trasformato il soggiorno in un campo da basket con canestro accluso. Si segnala mobilio di altissima fattura, tavolo Meridiani, poltrone Gio Ponti, tre camere da letto tutte con bagno e vasca al centro del locale, dicesi free standing, cucina con ogni accessorio firmato, terrazza di 100 metri quadrati, lavanderia, tre box. Non c'è da stupirsi, un altro grande attaccante interista, Kalle Rummenigge, godeva di una fantastica dimora sul lago di Como,

a Blevio, dirimpetto a villa d'Este, con imbarcadero privato e motoscafo Riva, affitto da 144 milioni annui, lui provvedeva alla quota di

una sola mensilità, il resto era a carico del club. Nella splendida casa, all'ultimo piano, abitava Milva, ogni tanto si poteva udire la sua voce forte e profonda. Chissà se Marcus Thuram sentirà ancora l'autotune di Fedez.