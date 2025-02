L'ex Milan Paquetà rischia di essere radiato a vita dal calcio

Ascolta ora 00:00 00:00

Carriera a rischio per il calciatore brasiliano Lucas Tolentino Coelho de Lima, meglio noto come Lucas Paquetá. Il centrocampista del West Ham potrebbe infatti essere radiato a vita dal calcio. Pesantissime le accuse a suo carico. Accuse che, se confermate, potrebbero realmente compromettere il suo ruolo.

Secondo quanto riferito dai media inglesi, l'ex Milan si trova al centro di un brutto caso di calcioscommesse. Una delle ultime notizie riferisce che il giovane fantasista sarebbe arrivato a farsi ammonire di sua volontà, ottenendo il cartellino giallo, solo per fare un regalo di compleanno al fratello, Matheus Paquetà. Adesso sta al centrocampista difendersi dalle accuse, presto dovrà infatti affrontare un'udienza della FA, durante le quali proverà a far valere le sue ragioni. Il dibattimento è previsto per il prossimo mese.

C'è da dire che il materiale in mano agli inquirenti è abbondante. Si parla di un rapporto di 692 pagine. Proprio da questo documento arrivano le ultime novità che sono state riportate dai taboid Daily Mirror e The Sun. L'inchiesta in cui è coinvolto Paquetá è stata aperta in Brasile, e il materiale è nelle mani di una commissione del Senato. Nel report si fa riferimento a un torbido giro di scommesse che includerebbe anche lo zio Bruno Tolentino, oltre ad altri due soggetti.

Gli inquirenti temono che il calciatore abbia manipolato le partite, ma su questo fatto deve essere ancora fatta chiarezza. Starà alla Football Association occuparsi della vicenda, perché il 27enne non dovrà affrontare accuse penali in Brasile. Il centrocampista del West Ham sarebbe accusato di essersi fatto volontariamente ammonire in quattro partite di Premier League. Si parla, per la precisione, del match contro il Leicester City (2022), Aston Villa (2023), Leeds United (2023) e Bournemouth (2023). In una di queste occasioni, il calciatore avrebbe voluto il cartellino giallo per fare un regalo al fratello Matheus. Per tale ragione, secondo l'accusa, avrebbe perso contatti con un intermediario, tale Marlon Bruno Nascimento Silva, per spiegargli che aveva intenzione di farsi ammonire per festeggiare il fratello. Ciò sarebbe avvenuto durante la partita contro l'Aston Villa.

Il cartellino giallo è stato effettivamente dato, durante il secondo tempo dell'incontro.

Paquetà, che si è sempre professato innocente, dovrà difendersi dalle accuse. Se dovesse essere ritenuto colpevole, rischia pene severissime, fra cui anche l'interdizione a vita dal calcio.