"L'hanno rubata". L'attacco di CR7 a Simone Inzaghi: ecco cosa ha fatto

Cristiano Ronaldo non ama mai perdere. Questo "piccolo-grande" difetto il fuoriclasse non l'ha ancora perso, anche ora che gioca in Arabia Saudita con la maglia dell'Al-Nassr. Basti pensare alla reazione avuta dopo la sconfitta nella sfida d'alta classifica persa 3-1 contro l'Al-Hilal di Simone Inzaghi, che vola così a +7 proprio sulla squadra di CR7. Un serata da incubo per l'ex Juventus. Dopo il gol del momentaneo vantaggio, la partita gli è sfuggita di mano tra polemiche arbitrali (espulsione del portiere Al Aquidi e due rigori contro) e nervosismo, culminato in un finale incandescente che rischia di costare caro anche al suo allenatore, Jorge Jesus.

La tensione è esplosa all'83', con l'Al-Nassr sotto 2-1 e in dieci uomini, quando Jorge Jesus ha deciso a sorpresa di richiamare in panchina proprio Ronaldo. Una mossa CR7 non ha digerito: uscendo dal campo, Cristiano ha scosso ripetutamente la testa, mormorando "Incredibile" e stringendo la mano al tecnico con un sorriso sarcastico e beffardo, che potrebbe mettere a rischio proprio la posizione di Jorge Jesus. Il culmine della rabbia è arrivato però al triplice fischio, dopo il terzo gol dell'Al-Hilal su rigore. Sapendo di essere inquadrato, Ronaldo ha fissato le telecamere e ha mimato in modo inequivocabile il gesto dei soldi e del furto con la mano, insinuando che la partita fosse stata accomodata a favore della squadra di Inzaghi. Un'accusa pesante evidentemente scaturita dalla frustrazione per la sconfitta.

ردّة فعل كريستيانو رونالدو بعد هدف الهلال الثالث #الهلال_النصر | #ديربي_العاصمة_على_ثمانية pic.twitter.com/wbu7J0oiON — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) January 12, 2026

Così mentre Simone Inzaghi ipoteca la vittoria del campionato, mettendosi alle spalle il burrascoso ultimo anno all'Inter, per Ronaldo lo spettro degli "zeru tituli" si fa sempre più probabile. Per sua fortuna, il campione portoghese può consolarsi con l'acquisto di due ville sul Mar Rosso, per una spesa che pare si aggiri sugli 8 milioni di euro. Bisogna sapere che le due ville si trovano sull'isola di Nujuma, Arabia Saudita, 16 miglia a largo delle coste di Hanak; niente ponti avveniristici di collegamento, l'isola è raggiungibile solo in barca o idrovolante. Spesa totale circa 8 milioni di euro: 5 per la villa principale con tre camere da letto, i restanti 3 per la dependance con due camere da letto, per amici e parenti diciamo così.

Oltre al comfort, le ville hanno un design firmato dall'archistar Norman Foster, quello del Millennium Bridge e della City Hall di Londra tra le centinaia di cose. Insomma il modo migliore per superare anche la sconfitta più amara.