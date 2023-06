L'Inter blocca la cessione di Brozovic agli arabi: ecco cosa sta succedendo

La telenovela con protagonisti Marcelo Brozovic, l'Inter e l'Al-Nassr sembra non avere fine. L'unica certezza è che il club nerazzurro aveva deciso di cederlo per una cifra di 23 milioni di euro che avrebbe poi investito su Davide Frattesi del Sassuolo ma ad ora è tutto in standby per "colpa" del club saudita. Il centrocampista croato nei giorni scorsi si è mostrato titubante e non pago dei 20 milioni di euro netti a stagione offerti dall'Al-Nassr aveva giocato al rialzo.

La sua tattica ha anche avuto gli effetti sperati visto che l'ex Dinamo Zagabria era pronto a firmare un ricchissimo triennale da 100 milioni di euro complessivi ma ora a dire no è l'Inter. Motivo? Il club saudita, forse per accontentare le richieste di Brozovic, ha abbassato di 8 milioni di euro la valutazione del classe 1992. Quindici i milioni di euro offerti ai nerazzurri per cedere il loro giocatore: a queste condizioni, però, è proprio il club di viale della Liberazione a dire di no in attesa di offerte migliori.

Inter molto irritata

Questo intoppo ha irritato e non poco l'Inter sia con l'Al-Nassr che con Brozovic per via delle sue esose richieste (alla firma nel caso otterrebbe anche un corposo bonus). Il club nerazzurro però è stato molto chiaro: il giocatore parte solo per la cifra inizialmente pattuita, altrimenti non se ne fa nulla. L'affare è a rischio ma il tutto si potrebbe anche ricomporre visto lo stato avanzato della trattativa. Secondo quanto riporta Sportmediaset, inoltre, il croato avrebbe anche richiesto una buonuscita al club nerazzurro e questo è quantomeno bizzarro. Oggi erano tra l'altro fissate le visite mediche di Brozovic ma il tutto è slittato in attesa che il buon senso porti alla conclusione dell'affare.

I giocatori in ballo

Il Barcellona che aveva mostrato interesse per il croato non ha però al momento la liquidità necessaria per fare questo tipo di investimento e per questa ragione al momento è tutto congelato. In entrata, dunque, Davide Frattesi resta ancora nel limbo e con lui anche altre trattative. Simone Inzaghi vorrebbe sia il centrocampista neroverde, magari un altro giocatore alla "Gagliardini" (Milinkovic-Savic è il preferito del tecnico piacentino) e Romelu Lukaku in ritiro il prossimo 13 luglio ma in tutto questo bisognerà cercare di cedere anche André Onana e Robin Gosens per avere la liquidità necessaria per investire sul mercato. Sul portiere è forte l'interesse del Manchester United, sull'esterno tedesco invece c'è l'Union Berlino: 60-70 milioni la valutazione del portiere camerunense, 15-20 quella dell'ex Atalanta.