L'Inter a caccia dei tre punti con la Fiorentina: quando gioca e dove vederla in tv

L'Inter ospita la Fiorentina allo stadio Meazza, nella sfida valida per la 3ª giornata di Serie A. Il match sarà trasmesso alle ore 18.30 in diretta e in esclusiva su Dazn. Concluso il mercato con gli ultimi acquisti di Pavard e Klaassen, i nerazzurri cercano un'altra vittoria dopo i due successi convincenti nelle prime due giornate contro Monza e Cagliari. Vincere significherebbe agganciare il Milan a punteggio pieno con 9 punti. La squadra di Italiano invece è reduce dalla qualificazione conquistata in Conference League ai danni del Rapid Vienna. In campionato dopo il grande esordio con il Genoa, ha pareggiato al Franchi 2-2 contro il Lecce ma di sicuro è una squadra capace di esaltarsi nei big match.

I toscani hanno vinto l'ultima sfida giocata a San Siro ad aprile (0-1 rete di Bonaventura), dopo una serie di 11 risultati utili consecutivi interisti (6 vittorie, 5 pareggi). Il bilancio però sorride ai nerazzurri, che hanno vinto 70 volte contro le 45 viola, con 55 pareggi.

Le ultime dai campi

In casa Inter sospiro di sollievo sulle condizioni di Mkhitaryan, vittima di una contusione al ginocchio a Cagliari lunedì ma apparso recuperabile. Al suo posto Inzaghi potrebbe dare spazio a Frattesi a centrocampo con Calhanoglu e Barella. Sulle corsie esterne giocano Dumfries e Dimarco, pronte le staffette con Cuadrado e Carlos Augusto. In difesa conferma per de Vrij, affiancato da Darmian e Bastoni. Avanti Thuram resta in pole su Arnautovic per far coppia con Lautaro Martinez. Fuori Acerbi e Sensi alle prese con guai muscolari. In dubbio Sanchez ancora indietro con la condizione.

Viola da venerdì in campo per preparare la sfida di San Siro dopo l'impegno di Conference League. Italiano valuta qualche cambio di formazione rispetto al match di giovedì. In porta gioca Terracciano, i centrali sono Milenkovic e Ranieri, sulle fasce Kayode e Biraghi favorito su Parisi. A centrocampo torna Mandragora a fianco di Arthur. Sulla tre quarti spazio a Nicolas Gonzalez, Bonaventura e Koaume. In avanti Beltran dovrebbe essere preferito a Nzola. Indisponibili Sabiri e Barak, non convocato neppure l'acciaccato Ikone per un fastidio all'anca.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2) - Sommer; Darmian, de Vrji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Cuadrado, Carlos Augusto, Pavard, Asllani, Mkhitaryan, Klaassen, Agoume, Kamate, Arnautovic. Allenatore: Simone Inzaghi

Ballottaggi: Thuram 60% - Arnautovic 40%, Mkhhitaryan 55% - Frattesi 45, Dumfries 65% - Cuadrado 35%

Squalificati: -

Indisponibili: Acerbi, Sensi, Sanchez

FIORENTINA (4-2-3-1) - Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Beltran. A disposizione: Christensen, Martinelli, Dodo, Parisi, Mina, Martinez Quarta, Comuzzo, Amatucci, Duncan, Infantino, Brekalo, Sottil, Nzola, Kokorin. Allenatore: Vincenzo Italiano

Ballottaggi: Biraghi 60% - Parisi 40%, Arthur 55% - Duncan 45, Beltran 55% - Nzola 45%

Squalificati: Maxime Lopez

Indisponibili: Barak, Castrovilli, Ikoné, Sabiri

Dove vedere la partita

Il match sarà trasmesso in esclusivae in diretta streaming da Dazn alle ore 18.30 e sarà visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al Tim Vision Box, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli abbonati a Sky e Dazn, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona Dazn (numero 214 piattaforma Sky), attivabile pagando un costo aggiuntivo sul proprio abbonamento. La telecronaca è affidata a Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Dario Marcolin.