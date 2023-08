L'Inter risponde al Napoli: 2-0 al Monza nel segno di Lautaro Martinez

L'Inter di Simone Inzaghi parte con il piede giusto in campionato, batte con un secco 2-0 il Monza di Raffaele Palladino grazie alla doppietta del capitano Lautaro Martinez (su assist di Dumfris e Arnautovic) e risponde così al Napoli che nel tardo pomeriggio aveva vinto 3-1 in rimonta in casa del Frosinone. L'argentino ha deciso la sfida di San Siro con un gol per tempo ed è così sempre più il leader di questa squadra. L'Inter, davanti a 72.509 spettatori, ha disputato una buona partita a cospetto di una squadra che l'anno passato vinse per 1-0 grazie al gol dell'ex Luca Caldirola.

Buono l'esordio in maglia nerazzurra per Marcus Thuram che si è mosso bene e ha fatto vedere di avere mezzi fisici e tecnici importanti. Non solo, perché per Inzaghi ci sono stati anche gli esordi positivi di Sommer che ha tenuto la porta immacolata e di Frattesi, Cuadrado ma soprattutto di Arnautovic che ha sfornato l'assist del 2-0 e che ha fatto vedere ottime giocate. Qualche fischio per Cuadrado al momento del suo ingresso in campo ma durante la partita il pubblico di San Siro non ha poi rumoreggiato.

Partire con il piede giusto era un obbligo per una squadra che ha sì perso giocatori importanti come Lukaku, Onana, Skriniar e Brozovic ma che ha comunque fatto un buon mercato portando comunque giocatori importanti alla corte di Simone Inzaghi. L'Inter ha vinto bene davanti al proprio pubblico dimostrando di avere la giusta fame per l'attacco alla seconda stella cosa che è mancata nelle scorse due stagioni di campionato chiuse al secondo e al terzo posto.

La cronaca della partita

L'Inter parte subito forte e al 7' trova il vantaggio con il suo capitano Lautaro Martinez. Barella ruba palla e serve subito in profondità Dumfries che a sua volta la mette in mezzo per l'argentino che di destro anticipa Marì e fulmina Di Gregorio. I nerazzurri restano padroni del campo con il Monza che però è sempre insidioso in contropiede. Al 32' primo giallo della partita per Lautaro Martinez che entra in ritardo sul suo ex compagno Gagliardini. La partita scorre sul filo dell'equilibrio fino al 48' quando Ciurria ci prova con un tiro da fuori area con la sfera che non inquadra lo specchio della porta.

Nella ripresa il Monza parte forte e al 48' sfiora il gol con Kyriakopoulos: Ciurria la mette in mezzo con Sommer che smanaccia, Calhanoglu inavvertiamente la mette sui piedi del greco con lo stesso turco che lo mura con un grande intervento. Al 53' Dimarco ci prova con un grande tiro dalla distanza: la palla esce di pochissimo. Al 60' punizione di Calhanoglu: la palla però non si abbassa a sufficienza. Al 67' Inzaghi opta per tre cambi e uno di questi è Cuadrado che viene accolto da qualche tiepido fischio. Al 76' l'Inter raddoppia ancora con il suo capitano.

Mkhitaryan serve Arnautovic che fa un doppio passo e di sinistro la mette in mezzo con Lautaro Martinez che deposita in rete da pochi passi. All'87' Carlos Augusto sfiora il gol dell'ex ma il suo colpo di testa finisce a lato. All'88' ancora Carlos Augusto protagonista: Arnautovic di tacco libera Barella che serve il brasiliano nello spazio, l'ex Monza è altruista e invece di calciare prova a servire in mezzo Mkhitaryan ma Caldirola chiude in angolo. Nel finale Caprari salta bene Bisseck e la mette in mezzo con un tiro cross insidioso ben controllato da Sommer con Carboni che calcia alto sul tap-in.

I gol della partita

Nerazzurri win their opening game of the season 2-0 vs Monza. Il capitano Lautaro Martinez scores both goals.



Il tabellino



Inter: Sommer; Darmian (84' Bisseck), de Vrij, Bastoni; Dumfries (68' Cuadrado), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (68' Carlos Augusto); Thuram (68' Arnautovic), Lautaro Martinez (80' Frattesi). Allenatore: Simone Inzaghi.

A disposizione: Di Gennaro, Audero, Acerbi, Carlos Augusto, Bisseck, Stabile, A. Stankovic, Sensi, Frattesi, Cuadrado, Arnautovic, Asslani, Correa.



Monza: Di Gregorio; D'Ambrosio (71' Machin), Caldirola, Pablo Mari; Ciurria, Gagliardini (71' Pereira), Pessina, Kyriakopoulos (86' V. Carboni; Colpani (61' Birindelli), Caprari; Maric (61' Mota Carvalho). Allenatore: Raffaele Palladino.

A disposizione: Sorrentino, Gori, Birindelli, Andrea Carboni, Cittadini, Machin, Pereira, Biondo, Vignato, Petagna, Mota, Valentin Carboni, Franco Carboni.

Marcatori: 8' e 76' Lautaro Martinez (I)

Ammoniti: Lautaro Martinez, Caldirola

Arbitro: Andrea Colombo (sezione di Como)