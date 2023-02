L'Inter cade ancora nella "fatal" Bologna: 1-0 siglato Orsolini

Il Bologna di Thiamo Motta vince con merito contro l'Inter di Simone Inzaghi nell'anticipo domenicale dell'ora di pranzo. A decidere la sfida, fredda e bagnata, del Dall'Ara ci ha pensato la rete di Riccardo Orsolini al 75'. I nerazzurri, forse anche un po' stanchi dopo l'impegno in Champions League di mercoledì sera contro il Porto, sono stati in costante difficoltà per tutta la partita con i felsinei sempre aggressivi e sul pezzo. Male la gestione e la lettura della partita da parte di Simone Inzaghi che non ha apportato alcun correttivo tattico per cercare di non farsi schiacciare dalla compagine di Thiago Motta che ha giocato con un'alta intensità dal primo all'ultimo minuto meritando la vittoria che porta i rossoblù a quota 35 punti e al settimo posto in solitaria.

Brutta sconfitta per l'Inter che cade ancora una volta a Bologna, a distanza di dieci mesi dall'ultima volta, e che vede nel Dall'Ara uno stadio ormai proibitivo. Dopo aver perso uno scudetto, infatti, i nerazzurri sono caduti ancora e questa volta per merito degli avversari e non con un errore come nella passata stagione. Ora, l'Inter rischia di farsi recuperare da Milan, Lazio, Roma e Atalanta nella corsa alla Champions League e questo ennesimo tonfo stagionale, il settimo in campionato, dovrà fare molto riflettere Inzaghi e dirigenza.

La cronca della partita

Campo pesantissimo al Dall'Ara con la pioggia che ha condizionato il rendimento delle squadre in campo. Il Bologna parte subito forte e prende pian piano il controllo del gioco e al 13' passa pure in vantaggio con un gran diagonale di Barrow con l'arbitro Orsato che poi annulla per il fuorigioco attivo di Dominguez che si trovava davanti alla visuale di Onana. Proteste rossoblù poco prima del tiro di Barrow per un presunto tocco di mano di Darmian con l'arbitro di Schio che l'ha valutato come involontario.

Al 17' de Vrij sfiora la rete di testa e un minuto dopo doppia occasione per il Bologna con Cambiaso che chiama alla parata con i pugni Onana e con Soriano che sulla ribattuta la stampa sulla traversa. Bell'azione dell'Inter al 31' con Lautaro che invita al tiro di d sinistro Mkhitaryan: palla fuori. Gran cross di Bastoni per Lautaro al 40' con l'argentino che anticipa Lucumì ma la mette fuori di poco. La frazione si chiude con la punizione calciata fuori da Orsolini e con l'ammonizione di de Vrij.

Nella ripresa l'Inter sfiora il gol con Calhanoglu al 48'. Pasticcio della difesa del Bologna con Gosens che è scaltro ad appoggiare all'indietro per il turco che scivola calciando alto al momento del tiro. Al 54' Orsolini semina il panico nell'area di rigore nerazzurra che alla fine si salva. Minuto 58' disimpegno errato di Lucumì con Gosens che appoggia subito per Lukaku che calcia di prima intenzione trovando la parata di Skorupski. Al 71' Acerbi la mette dolcemente di sinistro con Dzeko che anticipa anche Lautaro trovando la parata di Skorupski.

L'Inter regala palla al Bologna al 73' con Barrow che calcia: parata di Onana. Due minuti dopo ecco il gol meritato del Bologna con Orsolini che sfrutta l'ennesimo errore in disimpegno dei nerazzurri con D'Ambrosio che appoggia male per Barella che viene anticipato da Schouten che verticalizza per Orsolini che solo davanti a Onana non sbaglia. La reazione dell'Inter è nel tiro di Lautaro Martinez deviato in angolo da Lucumì. Al 95' Gosens va al tiro potente di sinistro trovando la parata di Skorupski.

Il tabellino



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumí, Cambiaso; Schouten, Dominguez (87' Medel(; Orsolini (87' Aebischer), Ferguson (84' Moro), Soriano (Kyriakopoulos); Barrow (87' Raimondo). All.: Thiago Motta.



INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij (46' Acerbi), Bastoni; Dumfries (68' D'Ambrosio), Mkhitaryan (63' Barella), Brozovic (83' Carboni), Calhanoglu, Gosens; Lukaku (63' Dzeko), Lautaro Martinez. All.: Simone Inzaghi.

Marcatori: 76' Orsolini (B)

Ammoniti: de Vrij, Dumfries, Dominguez

Arbitro: Daniele Orsato (sezione di Schio)