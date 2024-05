L'Inter pareggia 2-2 a Verona. I nerazzurri chiudono a +19 sul Milan

Bella partita tra Verona e Inter che onorano fino alla fine il campionato dando vita ad un match divertente e ricco di gol ed occasioni da rete al Bentegodi. Ad Arnautovic hanno risposto Noslin prima e Suslov in un secondo momento con ancora l'austriaco a segnare il 2-2 finale in pieno recupero della prima frazione. Grande, grandissima prova del portiere di casa Perilli autore di almeno 5-6 interventi salva risultato, mentre per l'Inter da segnalare l'esordio in Serie A a 31 anni del terzo portiere, scuola nerazzurra e saronnese, Raffaele Di Gennaro che ha disputato gli ultimi 25 minuti di gioco al posto di Audero. Verona pimpante e voglioso di fare bene dopo la sconfitta, con tanto di coda polemica, maturata a San Siro lo scorso 6 gennaio.

Inter un po' svagata in difesa soprattutto nel primo tempo ma anche non troppo fortunata per la mole di occasioni create nell'arco di tutta la partita. 29 vittorie, 7 pareggi e sole due sconfitte contro il retrocesso Sassuolo con il miglior attacco, 89 gol, e la miglior difesa, 22 reti subite a suggellare una stagione strepitosa in un campionato dominato in lungo e in largo e chiuso con ben 19 punti di vantaggio sul Milan e 23 sulla Juventus. Ora c'è tempo per pianificare la nuova stagione con Marotta, Ausilio e Baccin che hanno già completato gli acquisti a parametro zero di Zielinski e Taremi e con il nuovo corso Oaktree che vuole continuare a tenere alto il livello possibilmente senza cedere e con i rinnovi di Barella e Lautaro Martinez da portare a termine. Si chiude una grande stagione per i colori nerazzurri culminata con la conquista della seconda stella e con la consapevolezza di poter portare avanti a lungo il suo ciclo.

La cronaca della partita

Inter subito in vantaggio al 10' con Arnautovic che usa benissimo il corpo sul suo marcatore, sull'assist aereo di Bisseck, e batte di destro Perilli. Il Verona però non ci sta e pareggia i conti quasi subito con Noslin che al 16' riceve palla da Suslov e buca di sinistro Audero. Al 18' Perilli si supera con una super parata sul tentativo di Thuram, sporcato da un difensore veronese. Al 32' ancora bravissimo il portiere di casa sul tentativo di testa di Frattesi: super parata di Perilli. Al 37' i padroni di casa passano in vantaggio con Suslov che di sinistro punisce Audero, su assist di Noslin, su una palla sanguinosa persa da Barella. Al 45' Cabal tocca duro Thuram in area di rigore ma per l'arbitro è tutto regolare. Nel primo minuto di recupero grande lancio di Dimarco per Frattesi che smorza di petto per Arnautovic che di prima batte Perilli per il 2-2.

Nella ripresa Inzaghi inserisce al 56' Cuadrado, Buchanan e Sanchez per Dumfries, Dimarco e Arnautovic e al 59' ecco la prima vera occasione da rete che capita sui piedi di Sanchez prima e Frattesi poi sull'assist da sinistra di Buchanan: strepitoso due volte Perilli. Al 70' Cuadrado viene murato sul più bello da Coppola e un minuto dopo Calhanoglu ci prova con una sventola da oltre 25 metri: Perilli si salva ancora in angolo con un miracolo. Al 73' grande parata anche di Di Gennaro su Serdar ad evitare il 3-2 del Verona. Al 77' altra bella parata di Di Gennaro sul sinistro velenoso di Tavsan. Porta maledetta per l'Inter che all'84' coglie il 20esimo legno in campionato: Thuram la mette bene in mezzo per Sanchez che di testa la mette sui piedi di Frattesi che in qualche modo con un pallonetto sta per beffare Perilli che viene salvato, con fortuna, dal rientro di Vinagre che per poco non fa autorete colpendo la traversa, poi libera la difesa del Verona. Carlos Augusto penetra centralmente all'88' e serve Frattesi che non riesce a battere un grandissimo Perilli. Al 92' Sanchez segna la rete del 3-2 dell'Inter con il cileno che galleggia sul filo del fuorigioco e batte Perilli con un pallonetto: l'arbitro però annulla per offside.

Il tabellino

Verona: Perilli; Tchatchoua, Coppola, Cabal (67' Magnani), Ruben Vinagre; Belahyane (74' Dani Silva), Serdar; Lazovic (67' Charlys), Suslov (83' Cisse), Mitrovic (74' Tavsan); Nosilin. Allenatore: Marco Baroni.

Inter: Audero (67' Di Gennaro); Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries (56' Cuadrado), Frattesi, Calhanoglu, Barella (67' Asllani), Dimarco (56' Buchanan); Arnautovic (56' Sanchez), Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

Marcatori: 10', 45'+1' Arnautovic (I), 16' Noslin (V), 37' Suslov (V)

Ammoniti: Cabal (V)

Arbitro: Luca Zufferli (Udine)