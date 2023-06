L'Inter chiude con una vittoria e si prende il secondo posto

L'Inter di Simone Inzaghi chiude con una vittoria il suo travagliato campionato ma nonostante tutto potrebbe chiudere al secondo posto se questa sera la Lazio non batterà l'Empoli al Castellani. A decidere il match contro il Torino ci ha pensato Marcelo Brozovic che, come nel match d'andata giocato a settembre, ha deciso la sfida con una bella staffilata di sinistro sul finire del primo tempo. Il tecnico nerazzurro ha deciso di affidarsi ad un moderato turnover con i soli André Onana e Federico Dimarco (nemmeno convocato) gli unici due titolari ad aver riposato completamente in vista della finale di Champions League. Ottime indicazioni per Inzaghi da parte di Romelu Lukaku apparso in forma smagliante e che scalpita per una maglia da titolare contro il Manchester City anche se sarà in ballottaggio con Edin Dzeko fino alla fine.

Molto bene anche Matteo Darmian e Alessandro Bastonir con Stefan de Vrij che non ha fatto rimpiangere il titolare Francesco Acerbi. Buon rodaggio anche per l'autore del gol Brozovic con Calhanoglu e Barella che hanno fatto staffetta così come Lautaro che non ha segnato ma ha messo minuti nelle gambe utili per non arrivare "arrugginito" al 10 giugno. Con questo successo l'Inter chiude il suo campionato con 23 vittorie 3 soli pareggi e 12 pesanti sconfitte che hanno condizionato la stagione dei nerazzurri in Serie A. Nonostante tutto, però, la squadra di Simone Inzaghi è attualmente seconda e se la Lazio non batterà a domicilio l'Empoli sarà ufficialmente un secondo posto in un'annata che ad un certo punto si era messa davvero male per i nerazzurri che hanno invece poi infilato un filotto di vittorie che ha riportato a regime la situazione. Ora la testa dell'Inter può proiettarsi ad Istanbul e all'attesa di una finale di Champions League che in caso di vittoria farebbe entrare nella storia Inzaghi e tutti i calciatori della rosa nerazzurra.

La cronaca della partita

Dopo dieci minuti di studio, il primo vero tentativo è del Torino con l'azione personale di Ricci che converge e prova il tiro di destra che esce alla destra di Handanovic. Al 22' Dumfries arriva a stoccare di sinistro ma il Toro è fortunato vista la deviazione fortuita ma decisiva di Rodriguez che ammortizza la sfera in favore di Milinkovic-Savic. Al 25' Singo chiama alla parata, facile, Handanovic, mentre al 32' Lukaku si porta a spasso Buongiorno e poi va al tiro: che viene sporcato in angolo. Al 37' Singo impegna ancora il portiere sloveno e qualche istante dopo Lukaku serve Brozovic che si coordina e di sinistro fulmina l'imperfetto Savic. Sul finire del primo tempo Brozovic serve Lautaro Martinez che sul più bello viene stoppato da Schuurs.

Nella ripresa il primo tiro è di Calhanoglu che si coordina di destro impegnando alla parata Milinkovic-Savic (grande lavoro con il corpo di Lukaku nella circostanza). Dzeko, appena entrato, riceve palla al 56' e scarica il tiro di sinistro: palla fuori di un soffio. Al 59' Brozovic indirizza una grande palla sulla testa di Gagliardini che tutto solo incrocia fuori. Al 60' l'ex Karamoh calcia di sinistro a incrociare trovando la grande parata di Handanovic. Inzaghi inserisce il 40enne Alex Cordaz in porta e l'ex Crotone al 70' compie un grandissimo intervento su Sanabria che da posizione ravvicinata aveva colpito di sinistro a botta sicura trovando una strepitosa parata. Al 72' llic viene contrastato in maniera ruvida da Brozovic ma per Fabbri non c'è niente con la panchina del Torino furente per la decisione del direttore di gara. All'80' Barella manda in contropiede Dzeko che corre forte verso la porta del Torino e serve, non benissimo, Lukaku che però stoppa e gli ridà il pallone: il bosniaco calcia e colpisce il palo esterno. All'83' Pellegri di testa si divora il gol del pareggio colpendo malissimo e mandando a lato. Al 90' ci prova dalla dstanza Miranchuk ma il suo tiro termina alto sopra la traversa. Al 92' Schuurs ruba palla e la mette in mezzo per Sanabria che spreca una grande chance di poter pareggiare. L'ultima chance per colpire è di Lukaku al 94' che riceve da Barella e va al tiro di sinistro con la palla che sibila alla destra di Savic.

Il tabellino

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Ricardo Rodriguez (57' Karamoh); Singo (81' Seck), Ricci (69' Linetty), Ilic (81' Pellegri), Vojvoda (57' Aina); Miranchuk, Vlasic; Sanabria. Allenatore Ivan Juric



INTER (3-5-2): Handanovic (65' Cordaz); Darmian, De Vrij, Bastoni (65' Acerbi); Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Çalhanoglu (55' Barella), Gosens (73' Bellanova); Lautaro Martinez (55' Dzeko), Lukaku. Allenatore Simone Inzaghi

Marcatori: 37' Brozovic (I)

Ammoniti: Calhanoglu, Singo, Gosens, Juric

Arbitro: Michel Fabbri (sezione di Ravenna)