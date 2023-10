L'Inter domina ma con il Benfica vince di misura. Lautaro colpisce due "legni"

L'Inter di Simone Inzaghi gioca una grande partita, e soprattutto un grandissimo secondo tempo, contro il Benfica di Roger Schimdt e l'1-0 finale è assolutamente ingannevole per la mole di occasione avute dai nerazzurri che hanno letteralmente dominato contro i lusitani. A decidere il match di San Siro ci ha pensato il gol di Marcus Thuram su assist di Denzel Dumfries al minuto 62' ma nel corso della partita la squadra di Inzaghi ha avuto almeno altre 5-6 palle gol nitide per poter chiudere la contesa. Questo successo è stato frutto del gioco, dell'intensità e della qualità di tutta una squadra che ormai, da tempo, ha una sua precisa identità e che in Europa è ormai una certezza. L'unica pecca quella di non averla chiusa prima anche se i rischi per i nerazzurri sono stati davvero ridotti ai minimi termini.

L'Inter cancella dunque lo scialbo pareggio di San Sebastian anche se la Real Sociedad ha dimostrato ancora una volta di essere una squadra vera espugnando per 0-2 il campo del Salisburgo. Tanta sfortuna e un po' di imprecisione per il capitano Lautaro Martinez che dopo la scorpacciata di gol contro la Salernitana ha oggi colpito una traversa, un palo e trovato un grande Trubin sulla sua strada. Con questo successo l'Inter sale a quota 4 punti proprio come i baschi con il Salisburgo fermo a quota 3, clamorosamente a zero punti il Benfica. Nelle prossime due sfide i lusitani se la vedranno contro gli spagnoli, mentre i nerazzurri affronteranno gli austriaci e sarà il vero banco di prova perché conquistare sei punti vorrebbe dire qualificarsi matematicamente per il turno successivo.

La cronaca della partita

L'Inter parte forte e al 4' Dumfries mette un gran pallone in mezzo per l'accorrente Mkhitaryan che non ci arriva di un soffio. All'11' Calhanoglu pennella perfettamente per Dumfries che in tuffo di testa non colpisce bene: ottima chance sprecata dall'olandese. Al 13' l'Inter si addormenta e permette a Bah di rilanciare lungo con le mani con Aursnes che trova davanti a Sommer: gran destro del norvegese e grande parata del portiere svizzero che si rifugia in angolo. Sugli sviluppi del corner Di Maria colpisce la parte alta della traversa. Al 18' altra chance sprecata da Dumfries che da dentro l'area di rigore calcia male e la spedisce alta. Al 22' si fa male Bah e al suo posto entra Araujo. Al 24' Calhanoglu prova a mettersi in proprio ma il suo tiro è centrale e para Trubin. Barella rischia tantissimo al 32' con una scivolata in area di rigore su Neves ma per l'arbitro è tutto ok. Al 36' Acerbi ci prova in tuffo di testa ma la palla finisce alto. Al 41' grande intervento di Sommer su Bernat ma il gioco era fermo per fuorigioco di Ausrnes. Al 43' Barella impegna con un bel tiro da fuori Trubin e il primo termina 0-0.

Nella ripresa l'Inter parte ancora con il piglio giusto e al 53' Dumfries si divora il vantaggio colpendo male di testa sull'assist al bacio di Bastoni che era solo da spingere in rete (l'olandese disturbato da Thuram). Al 55' Lautaro Martinez riceve palla da Barella e non ci pensa due volte e da dentro l'area calcia trovando la traversa, Thuram calcia ma viene smorzato con la sfera che giunge a Barella che viene chiuso da Trubin. Al 61' magia di Thuram che riceve palla da Dimarco e in un fazzoletto lancia in porta Lautaro che calcia di sinistro colpendo il palo, poi Benfica fortunato con la palla che finisce nelle mani del portiere ucraino. Il vantaggio è maturo e un minuto dopo infatti arriva con Thuram che su assist di Dumfries, su apertura geniale di Barella, fulmina di destro Trubin.

Al 64' altra grande azione dell'Inter con Dimarco che entra in area di rigore e segna il 2-0: tutto fermo per fuorigioco dell'esterno dell'Inter. Al 66' Lautaro Martinez commette un fallo su Neres che da tergo gli rifila un calcio in faccia ma per l'olandese non c'è niente e anzi è Lautaro Martinez ad essere ammonito. Al 74' grave errore di Otamendi con Lautaro che gli scippa il pallone e punta l'area di rigore, il Toro salta Trubin ma poi non calcia con la giusta forza con Otamendi che si fa perdonare con una scivolata provvidenziale. Altro recupero dell'Inter al 75' con il capitano che viene ancora una volta lanciato in porta ma questa volta è Trubin a dirgli no. All'83' la palla arriva all'ex Fiorentina Cabral, entrato al minuto 80', ma il suo tiro termina fuori. All'87' grande giocata di Sanchez per Mkhitaryan che serve Lautaro Martinez che calcia di prima intenzione con Trubin che compie un miracolo. Al 93' Neves la colpisce di testa ma la palla arriva docilmente tra le braccia di Sommer. Al 94' altra grande chance per Lautaro Martinez che controlla male ma poi prova lo stesso il tiro con Trubin che gli dice ancora no.

Il tabellino



INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries (73' Darmian); Barella (91' Klaassen), Calhanoglu (84' Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (84' Carlos Augusto); Lautaro, Thuram (73' Sanchez). Allenatore: Simone Inzaghi



BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah (22' Araujo), Morato, Otamendi, Bernat (80'Jurasek); Kokcu (69' Ciquinho), Joao Neves; Di Maria (80' Cabral) Aursnes, Rafa Silva (69' Musa); Neres. Allenatore: Roger Schmidt

Marcatori: Thuram (I) 62'

Ammoniti: Lautaro Martinez (I), Barella (I), Dumfries (I), Asllani (I)

Arbitro: Makkelie (Olanda)

Le pagelle di Inter-Benfica



INTER (3-5-2): Sommer 6,5; Pavard 7,5, Acerbi 7, Bastoni 7, Dumfries 7 (73' Darmian 6); Barella 7, Calhanoglu 7,5 (84' Asllani sv), Mkhitaryan 8, Dimarco 7 (84' Carlos Augusto sv); Lautaro Martinez 6,5, Thuram 7,5 (73' Sanchez 6). Allenatore Simone Inzaghi 8



BENFICA (4-2-3-1): Trubin 7,5; Bah 6 (22' Araujo 5,5), Morato 5,5, Otamendi 6,5, Bernat 5,5(80' Jurasek) ; Kokcu 5 (69' Ciquinho 5,5), Joao Neves 5; Di Maria 4,5 (80' Cabral) , Aursnes 6, Rafa Silva 5 (69' Musa 5,5); Neres 5. Allenatore Roger Schmidt 5

Arbitro: Makkelie 6,5