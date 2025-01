L'Inter espugna Venezia e si porta a meno uno dal Napoli: le pagelle

L'Inter di Simone Inzaghi espugna per 1-0 il Penzo di Venezia grazie al gol di Matteo Darmian. Con questo successo i nerazzurri salgono al secondo posto a quota 43 punti a meno uno dal Napoli che questa sera giocherà contro il Verona di Paolo Zanetti. Tra le fila dell'Inter tanti promossi e un unico bocciato. Nel Venezia bene Nicolussi-Caviglia. Ecco i voti del match.

Le pagelle del Venezia

Filip Stankovic 6,5: Non respinge bene il tiro di Lautaro Martinez da cui poi nasce il gol del vantaggio. Bravo in altre circostanze, come su Frattesi al minuto 67, e con i piedi in impostazione. Si conferma un ottimo portiere.

Jay Idzes 6: Bravissimo in scivolata su Lautaro Martinez ad inizio ripresa e comunque sempre attento e sul pezzo nonostante due giganti come Lautaro e Taremi.

Marin Sverko 5,5: Rispetto al compagno di reparto soffre un po' di più la fisicità degli attaccanti nerazzurri e sui lanci lunghi è spesso preso in mezzo

Richie Sagrado 5,5: Viene mandato in campo all'ultimo minuto per l'infortunio alla schiena occorso ad Altare. Pomeriggio non facile per il giovanissimo difensore belga, classe 2004, costretto ad alzare bandiera bianca per un infortunio muscolare. (dal 26' Ridgeciano Haps 6: Entra e si posiziona sull'out di sinistra e porta a casa la pagnotta)

Francesco Zampano 5,5: A destra non riesce a spingere come vorrebbe ben arginato da Carlos Augusto e Bastoni. In difesa soffre la spinta avversaria (dall'88' Christian Gytkjær sv)



Issa Doumbia 5,5: Ha sulla testa la possibilità inaspettata di siglare l'1-1 ma il suo tentativo è troppo centrale. A metà campo soffre la vivacità di Barella&Co. (dal 70' Bjarki Bjarkason 5,5: Entrato per dare qualità alla fase offensiva non riesce a rendersi mai pericoloso)

Hans Nicolussi Caviglia 6,5: Sta crescendo di partita in partita e anche oggi a metà campo è il migliore dei suoi. Gioca con personalità e tenta anche giocate più complicate. (dall'88' Cheick Conde sv)

Gianluca Busio 5,5: Troppa frenesia che lo porta a commettere errori banali. Al 73' ha il tiro per il pareggio ma la sua conclusione si stampa sul palo

Mikael Egill Ellertsson 6: Moto perpetuo a centrocampo è il giocatore deputato a recuperare palloni ma non solo. Prova positiva.

Gaetano Oristanio 5,5: Il suo talento è indiscutibile ma oggi difetta di velocità e di personalità e non ha mai nessuna chance per far male al suo passato. (dal 70' John Yeboah 6: Entra per dare vivacità e in parte ci riesce anche se non punge)

Joel Pohjanpalo 5,5: La difesa dell'Inter lo cancella dal match e lui non riesce a prenderla quasi mai. Ha la chance per colpire al 92' ma il suo tiro arriva debole tra le braccia di Sommer.

Allenatore Eusebio Di Francesco 5,5: Il suo Venezia gioca con coraggio contro una squadra più forte della sua. Meglio il secondo tempo rispetto alla ripresa. Con questa grinta la salvezza non è così impossibile.

Le pagelle dell'Inter

Yann Sommer 6,5: Dopo le critiche subite in Supercoppa italiana, il numero uno dell'Inter compie una parata salva risultato su Doumbia al minuto 50'. Unico tiro in porta subito, ma solo questo vale il 6,5 finale.

Matteo Darmian 7: Segna il gol che regala tre punti pesantissimi all'Inter e lo fa con l'oppurtunismo da attaccante. Braccetto di destra, di sinistra, laterale destro o sinistro non importa: lui è il talismano e il tuttofare di Inzaghi.

Stefan de Vrij 6,5: Cancella dal match Pohjanpalo ed è sempre attento, pulito e preciso nei suoi interventi.

Alessandro Bastoni 6,5: Altra grande prestazione del difensore classe 1999 che è ormai uno dei difensori più forti d'Europa. Scelte di tempo perfette, anticipi e grandi chiusure per il pilastro difensivo nerazzurro.

Denzel Dumfries 6: Fisicamente sta bene e a destra è il padrone incontrastato della fascia. Cross e inserimenti a profusione per l'olandese che è diventato insostituibile (dal 76' Benjamin Pavard 6: Entra per alzare le barricate e per mettere minuti nel motore essendo assente da fine novembre per infortunio. Ben tornato.

Nicolò Barella 6,5: Lo trovi dappertutto, fa sempre cose di qualità e di grande intelligenza calcistica. Il 27enne sardo è davvero l'uomo in più del centrocampo nerazzurro. (dall'83' Federico Dimarco sv)

Kristijan Asllani 6: Si riprende dopo la brutta prestazione offerta nel derby contro il Milan. La sua regia è pulita, semplice e ragionata. Niente sussulti ma nemmeno niente errori. (dal 62' Davide Frattesi 6: Le voci di mercato si fanno insistenti e anche oggi Inzaghi non gli ha concesso una chance dal primo minuto. Il suo ingresso in campo, però, è positivo e per poco non sfiora il 2-0 ma Stankovic gli dice no con un grande intervento e con l'aiuto del palo)

Piotr Zielinski 6: Andamento compassato e grande qualità nei tocchi. Il Venezia lo lascia giocare a metà campo e così lui è libero di inventare e di servire i compagni.

Carlos Augusto 6: Non è Dimarco su quella fascia a livello di cross sfornati ma è uno stantuffo infaticabile sulla sinistra.

Medhi Taremi 6: La sua intesa con Lautaro Martinez sta migliorando e anche oggi gioca molto per la squadra nonostante non riesca mai a calciare in porta. Giocatore in crescita. (dal 62' Marcus Thuram 6: Il suo tacco illuminante per Frattesi è l'emblema dell'attaccante che è riuscito a diventare in un anno e mezzo di Inter. Giocatore di intelligenza superiore.

Lautaro Martinez 6,5: Il gol vittoria nasce da una sua grande giocata con stop e tiro avvenuto nel giro di una frazione di secondo. Gioca sempre per la squadra e fisicamente sembra sempre più in crescita. (dal 76' Marko Arnautovic 5,5: Svogliato e sempre anticipato. Inzaghi lo entra per tenere qualche pallone ma lui non la prende mai.

Allenatore Simone Inzaghi 6,5: La sua Inter, pur senza incantare, si rialza prontamente dopo la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana.

Unico neo non chiudere la partita permettendo al Venezia di rimanere in partita fino alla fine.

Arbitro Marco Piccinini (Forlì) 6,5: Vede bene nei momenti decisivi e usa con parsimonia i cartellini. Aiutato anche dalla grande correttezza dei giocatori in campo.