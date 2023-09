L'Inter ingrana la quinta a Empoli: nerazzurri primi a punteggio pieno

L'Inter di Simone Inzaghi batte l'Empoli di Aurelio Andreazzoli e ingrana la quinta in campionato. A decidere il match del Castellani un gran gol di Federico Dimarco al 51' con una sfaffilata potente e precisa che si è andata ad insaccare all'incrocio dei pali. La sfida è stata dominata dai nerazzurri che hanno trovato davanti alla loro strada un grande Berisha, che non ha permesso che il risultato fosse più rotondo, e Ismajli con un salvataggio provvidenziale sulla linea di porta al 10' del primo tempo sul colpo di testa di Darmian. L'Empoli del neo tecnico Andreazzoli ha provato a giocare la partita con le armi a sua disposizione ma in maniera troppo conservativa forse anche per via dei sette gol incassati la scorsa giornata di campionato contro la Roma che è costato l'esonero a Paolo Zanetti. L'Inter non ha praticamente mai rischiato nulla e ha colpito con uno degli uomini fondamentali di questa squadra, cresciuto nel settore giovanile del club nerazzurro e grandissimo tifoso: Federico Dimarco. Da segnalare l'infortunio muscolare occorso a Marko Arnautovic che sembra essere di seria entità. Con questo successo di misura, la squadra di Simone Inzaghi sale a quota 15 punti in classifica allungando in classifica sulla Juventus a quota 10 e sul Milan secondo a quota 12. L'Empoli, invece, resta fermo a quota 0 punti anche se alcuni segnali di risveglio si sono visti.

La cronaca della partita

Primo tempo a senso unico e a forti tinte nerazzurre al Castellani tra la prima e l'ultima della classe. Dopo 30'' Thuram scappa via e serve Calhanoglu che calcia alto da fuori area. Al 3' ancora Thuram protagonista: il francese si libera bene dell'avversario e serve Frattesi che calcia alto. Al 10' grande occasione per l'Inter con Bastoni che crossa per Darmian che di testa impatta bene: salvataggio sulla linea miracoloso di Ismajli. Al 12' ci prova Dimarco dalla distanza ma Berisha si distende e sventa la minaccia. Al 13' ci prova Calhanoglu dalla distanza palla ancora alta. Al 35' i nerazzurri passano in vantaggio con Thuram ma l'arbitro annulla per posizione di offside: il francese effettivamente era di poco avanti rispetto all'ultimo difensore dopo la spizzata di testa di Frattesi. Al 40' palla in verticale per Frattesi che prova a battere Berisha in uscita: buona parata del portiere empolese.

Nella ripresa l'Empoli prova a partire un po' più aggressivo con Shpendi che ci prova con un tiro di sinistro che finisce fuori da posizione molto defilata. Al 50' Dimarco ci prova con un staffilata da fuori respinta in angolo da Berisha e dagli sviluppi del corner ecco la rete meritata dell'Inter con Dimarco che da fuori area la manda di sinistro all'incrocio dei pali. Ancora Dimarco protagonista al 54' ma il suo destro finisce alto. Al 56' ci prova anche Thuram ma il suo tiro viene deviato in angolo da un difensore della squadra toscana. Al 66' primo tiro in porta dell'Empoli con Ranocchia su calcio di punizione: Sommer vola e sventa la minaccia. Al 78' Thuram ci riprova come nel derby ma il suo destro esce di pochissimo. Al 90' Arnautovic si fa male al flessore della coscia con l'Inter che è costretta a giocare il recupero in dieci uomini. Empoli pericolo al 92' ma i nerazzurri si salvanin angolo.

Il best gol di Dimarco

Grandissimo gol di Dimarco pic.twitter.com/HNGhIAh6G8 — Alessandro (@90ordnasselA) September 24, 2023

Il tabellino

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli (51' Walukievicz), Luperto, Pezzella; Marin (67' Fazzini), Ranocchia (67' Grassi), Maleh; Baldanzi; Cambiaghi (79' Cancellieri) Shpendi (79' Destro). Allenatore Aurelio Andreazzoli.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (71' de Vrij); Darmian, Frattesi (71' Barella), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (81' Carlos Augusto); Thuram (81' Sanchez), Lautaro Martinez (71' Arnautovic). Allenatore Simone Inzaghi.

Marcatori: 51' Dimarco (I)

Ammoniti: Acerbi, Pezzella, Maleh, Bastoni

Arbitro: Matteo Mercenaro (sezione di Macerata)