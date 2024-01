L'Inter piega 2-1 il Verona che sbaglia un rigore al 100'. Nerazzurri campioni d'inverno

L'Inter di Simone Inzaghi ha sette vite come i gatti e dopo essere passata in vantaggio contro il Verona grazie al capitano Lautaro Martinez, come spesso gli capitava negli anni passati, non riesce a chiuderla e subisce quasi casualmente il gol del pareggio al 74' con il neo entrato Henry. Da quel momento inizia un'altra partita con l'Inter alla ricerca del gol del vantaggio e i gialloblù tutti arroccati in difesa. Arnautovic si divora due gol, uno soprattutto, clamorosi e al 94' ecco il gol di Davide Frattesi che dà i tre punti alla squadra di Simone Inzaghi che è campione d'inverno con 48 punti conquistati su 57 disponibili. Al 98' Darmian commette fallo da rigore su Magnani ma per Fabbri non c'è niente.

Il fischietto di Ravenna viene però richiamato dal Var e concede invece il penalty al Verona. Dal dischetto, però, Henry spiazza Sommer ma calcia strozzando il pallone che sbatte sul palo. Proteste del Verona sul gol del 2-1 per un fallo di Bastoni su Duda qualche istante prima che Frattesi segnasse il gol vantaggio nerazzurro. L'Inter vola così a più cinque sulla Juventus di Massimiliano Allegri che domani sarà impegnata sul campo della Salernitana di Filippo Inzaghi sconfitta per 6-1 negli ottavi di finale di coppa Italia.

La cronaca della partita

Il primo squillo della partita è del Verona con Sommer che al 3' salva sull'incursione di Suslov. Al 9' Lautaro innesca Carlos Augusto che viene però chiuso ottimamente da Tchatchaoua. Al 13' Thuram con il fisico fa una sponda pazzesca per Mkhitaryan che si inserisce alla grandissima e di sinistro serve Lautaro Martinez che solo davanti a Montipò con l'esterno destro non sbaglia. Al 27' Ngonge crossa per Djuric che schiaccia di testa, sovrastando Dumfries, trovando l'agile intervendo di Sommer. L'Inter preme ma il Verona si chiude bene e il primo tempo va in archivio sul punteggio di 1-0.

Nella ripresa al 48' Suslov prova la conclusione da fuori area ma con poca fortuna mentre l'Inter trova subito il gol al 50' con Lautaro Martinez su assist di testa di Acerbi ma l'arbitro annulla, e il Var conferma, per un fuorigioco di inizio azione dell'argentino. Al 55' Djuric non aggancia un'ottima palla tesa in area e al 60' Dumfries crossa perfettamente per Thuram che decolla di testa ma la palla termina a lato. Calhanoglu al 66' ci prova con una staffilata da fuori area: ma il tiro non scende e non c'è dunque nessun pericolo per Montipò.

Al 74' Arnautovic si fa anticipare da Magnani e il Verona riparte in contropiede con Duda che la mette al centro per il neo entrato Henry che di coscia batte Sommer per il pareggio. Al 78' deviazione di testa di Pavard e poi di un difensore del Verona con Arnautovic che sulla linea di porta non fa entrare la palla in porta in maniera incredibile. All'82' Calhanoglu la crossa benissimo per Lautaro Martinez che svetta di testa ma trova la parata di Montipò. Al 93' Arnautovic non trova il tap-in a porta vuota su assist di Acerbi con una palombella.

Passa un minuto però è l'Inter segna il gol del 2-1: calcio d'angolo per i nerazzurri, la difesa del Verona respinge con Duda che resta a terra, l'Inter continua a giocare con Dimarco che crossa, la palla giunge a Bastoni che da fuori area di sinistro prende la traversa, sulla respinta Barella tira al volo, Montipò ci arriva ma non è preciso e sul tap-in Frattesi segna il gol del 2-1. Proteste gialloblù con Lazovic che viene espulso. Al 98' Darmian commette fallo da rigore su Magnani ma per Fabbri non c'è niente, il Var lo richiama e torna sui suoi passi concedendo il rigore. Dal dischetto Henry, al 100', calcia malissimo e colpisce il palo. La partita finisce dopo 12 di recupero con San Siro che esplode di gioia

Il tabellino

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard (83' Sanchez), Acerbi, Bastoni; Dumfries (61' Darmian), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (83' Frattesi), Carlos Augusto (73' Dimarco); Thuram (73' Arnautovic), Lautaro Martinez Allenatore Simone Inzaghi



VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchaoua, Coppola, Magnani, Doig (73' Cabal); Suslov (91' Charlys), Duda; Ngonge (87' Kallon), Folorunsho, Mboula (46' Lazovic); Djuric (73' Henry). Allenatore Marco Baroni

Marcatori: 13' Lautaro Martinez (I), 74' Henry (V), 94' Frattesi (I)

Ammoniti: Coppola (V), Suslov (V)

Espulso: Lazovic (V)

Arbitro: Michael Fabbri (Ravenna)