L'Inter punta tutto su Scamacca: ecco chi è la punta scelta da Inzaghi

Perso Romelu Lukaku, destinato a diventare un giocatore della Juventus, nonostante le smentite di facciata del belga, l'Inter si sta concentrando sulla punta centrale, il bomber da regalare a Simone Inzaghi. I nomi sul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio sono tanti: da Medhi Taremi del Porto passando per Beto dell'Udinese fino ad arrivare ad Alvaro Morata e Gianluca Scamacca del West Ham, che in queste ore sembra il candidato principe per far rientro in Serie A dopo un solo anno dal suo sbarco in Premier League. Il club inglese, vincitore dell'edizione della Conference League, nell'estate del 2022 ha investito 36 milioni di euro più 6 di bonus per strapparlo al Sassuolo, è ora disposto a cederlo ma pretende 30 milioni di euro (secondo quanto riporta Talksport).

L'Inter non arriverà alla cifra richiesta dagli Hammers e finora ha portato l'asticella a 20-22 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo. Per ora il West Ham ha detto no, ma la sensazione è che a 25 milioni di euro si possa trovare la quadra. Gianluca Scamacca freme per tornare in Serie A dove nel 2021-2022 segnò 16 reti in campionato con il Sassuolo. Nell'ultima sfortunata stagione, però, il 24enne romano non è stato così fortunato visto che ha subito un infortunio abbastanza importante che ne ha rallentato l'inserimento e il rendimento: 27 le sue presenze totali così distribuite: 16 in Premier League con 3 reti al suo attivo, 9 in Conference League con 5 gol realizzati, una in Fa Cup e una in coppa di lega inglese con nessuna marcatura.

L'arrivo possibile e a questo punto probabile di Scamacca, però, non chiude la porta in faccia ad un altro colpo in attacco visto che Joaquin Correa è in uscita: il cavallo di ritorno Alexis Sanchez (che a onor del vero non scalda molto i cuori nerazzurri) e il giovane e promettente (ma costoso) Folarin Balogun dell'Arsenal sembrano i profili giusti per completare l'attacco di Inzaghi, che annovera già il capitano Lautaro Martinez e Marcus Thuram. L'Inter però deve prestare attenzione alla Roma che è forte su Scamacca, con José Mourinho che l'ha richiesto espressamente per colmare il vuoto lasciato da Tammy Abraham che starà fuori per diversi mesi visto il brutto infortunio subito a fine stagione.

Chi è Scamacca

Classe 1999 (nato il 1° gennaio), Scamacca cresce nelle giovanili della Cisco Roma prima e del Monterotondo poi. Nel 2009, a dieci anni, passa alla Lazio per due anni salvo poi finire alla Roma fino al 2015. A soli 16 anni lascia l'Italia per andare in Olanda nelle giovanili del Psv, ma nel 2017-2018 il Sassuolo lo riporta in Italia. Jong Psv, Sassuolo, Cremonese in serie B e Zwolle le sue prime esperienze. Scamacca però inizia a farsi notare al calcio dei grandi tra le fila dell'Ascoli, serie B, nel 2019-2020 a 20 anni. 13 gol in 35 presenze totali con i bianconeri.

L'anno seguente ecco la chiamata in Serie A da parte del Genoa dove realizza 12 gol in 29 presenze totali tra campionato e Coppa Italia. L'anno successivo spicca il volo a Sassuolo dove segna la bellezza di 16 gol in Serie A attirando l'attenzione delle big italiane e d'Europa. Il West Ham sferra il colpo decisivo con un'offerta molto alta che convince il Sassuolo a cederl in Premier League. 195 centimetri d'altezza, fisico possente, grande abilità nel gioco aereo ma anche in quello con i piedi, è anche dotato di un gran tiro con entrambi i piedi. Scamacca, nella mente di Inzaghi, andrà a fare quello che faceva Lukaku, ovvero il punto di riferimento offensivo grazie al suo grande fisico e alla capacità di proteggere il pallone e fare salire la squadra.