L'Inter serve il poker al Sassuolo e ipoteca un posto in Champions League

L'Inter "B" di Simone Inzaghi non sbaglia contro il Sassuolo, vince 4-2, con merito ma con un'eccessiva sofferenza negli ultimi 25 minuti di gioco, supera la Lazio e si porta al terzo posto in classifica a pari merito con la Juventus che domani sera sarà impegnata in casa contro la Cremonese. A siglare la vittoria un gol meraviglioso di Romelu Lukaku, nel giorno del suo 30esimo compleanno, con un sinistro di rara potenza, l'autorete di Tressoldi, il gol Lautaro Martinez al 24esimo centro stagionale (sempre con deviazone decisiva di Tressoldi) e un'altra rete dell'attaccante belga al minuto 89' a chiudere la partita e la sofferenza. Per i neroverdi in gol, di testa da pochi passi, Matheus Henrique su assist al bacio di Berardi e gol di Frattesi sempre di testa su assistenza di Rogerio.

Di mezzo, sullo 0-0, due gol annullati per fuorigioco, uno per parte, il primo agli ospiti per un offside di Laurienté che aveva poi servito l'assist vincente a Berardi, il secondo di Dimarco che aveva servito l'assist a Correa. Due note negative per Inzaghi: l'infortunio occorso proprio a Correa costretto ad uscire a fine primo tempo per un risentimento al flessore della coscia che ne mette in dubbio la sua presenza per martedì sera nel ritorno delle semifinali di Champions League contro il Milan e l'eccessiva rilassatezza degli ultimi . Con questo successo l'Inter si porta a quota 66 punti e stacca in maniera importante proprio i cugini rossoneri fermi al quinto posto a quota 61 punti. A tre giornate dal termine del campionato all'Inter basteranno tre-quattro punti per garantirsi un posto in Champions League al netto di quanto faranno Milan, Roma e Atalanta che sembrano ormai quasi fuori dai giochi. Settima vittoria consecutiva per i nerazzurri che non si vogliono più fermare.

La cronaca della partita

Primo tempo gradevole al Meazza con Inter e Sassuolo che hanno dato vita ad un bello spettacolo. Dopo dieci minuti di sostanziale equilibrio sono gli ospiti a trovare il gol del vantaggio con Berardi che appoggia in rete di destro l'assist al bacio di Laurientè: l'arbitro però annulla per fuorigioco dell'esterno francese. Al 15' è l'Inter a segnare con Correa che di destro buca l'incerto Consigli: bandierina su però perché c'era Dimarco, che aveva fornito l'assist, in fuorigioco. Al 19' Berardi pesca bene in area Henrique che di testa, tutto solo, spreca tutto.

Al 36' bella palla morbida di Dimarco per Correa che di testa in arretramento non trova di poco la porta. Al 39' Romelu Lukaku fa tutto da solo ma il suo sinistro esce di poco.Al 40' Frattesi impegna Handanovic alla parata in due tempi: grande azione di Berardi nella circostanza. Passa un minuto e D'Ambrosio lancia lungo per il belga che si pianta con il corpo eludendo la marcatura di Tressoldi per poi sparare un gran mancino quasi sotto l'incrocio. Gol nel giorno del suo 30esimo compleanno per il belga. Sul finire del primo tempo ancora pericoloso il Sassuolo con il tiro di Frattesi che termina fuori di poco.

Nella ripresa Lautaro Martinez sostituisce Correa infortunato e al 50' il Toro fa benissimo il movimento a tagliare in due la difesa del Sassuolo, salta Tressoldi ma poi calcia male. Dimarco al 51' ci prova con un bel tiro al volo deviato in angolo da un difensore neroverde. Al 55' bella incursione di Bellanova che la mette tesa in mezzo con Tressoldi che maldestramente la insacca nella sua rete. Passano due minut i e Lautaro Martinez segna il 3-0 con il suo sinistro, ancora deviato da Tressoldi, che spiazza l'incolpevole Consigli.

Al 62' Rogerio calcia in porta con Handanovic che fa buona guardia. Al 63' Berardi lavora bene il pallone e la mette in mezzo morbida per Matheus Henrique che di testa da due passi segna il 3-1. Al 75' bel cross di Rogerio con Frattesi che da pochi passi non riesce a concludere. Passano pochi secondi con Pinamonti che va al tiro di sinistor non trovando di poco il gol. Al 77' il Sassuolo accorcia le distanze con Frattesi che di testa da pochi passi batte ancora Handanovic svettando di testa su Asllani. All'89' l'Inter chiude la partita in contropiede con Brozovic che serve Lukaku che da posizione defilata batte ancora di sinistro Consigli.

Il tabellino

Inter: Handanovic, D'Ambrosio, de Vrij (73' Bastoni), Acerbi, Bellanova (79' Darmian), Mkhitaryan (61' Asllani), Brozovic, Gagliardini, Dimarco (61' Gosens), Lukaku, Correa (46' Lautaro Martinez) Allenatore Simone Inzaghi

Sassuolo: Consigli, Toljan (77' Zortea), Erlic, Tressoldi (64' Ferrari), Rogerio, Frattesi, Lopez, Matheus Henrique (77' Thorstevert), Laurientè (57' Bajrami) , Defrel (57' Pinamonti), Berardi. Allenatore Alessio Dionisi

Marcatori: 41' Luikaku (I), 55' aut Tressoldi (I), 58' Lautaro Martinez (I), 63' Henrique (S), 77' Frattesi (S)

Ammoniti: Defrel, Tressoldi, Matheus Henrique, de Vrij, Brozovic

Arbitro; Matteo Mercenaro (sezione di Genova)