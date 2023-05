L'Inter travolge 6-0 il Verona e consolida il quarto posto

L'Inter di Simone Inzaghi esce dal Bentegodi con tre punti d'oro che continuano ad alimentare la corsa alla Champions League. I nerazzurri hanno battuto per 6-0 il Verona archiviando la pratica già nel primo tempo e nel giro di sette minuti grazie all'autorete di Gaich, che ha sbloccato la partita, e ai gol di Calhanoglu (una perla di rara bellezza con un tiro di destro finito all'incrocio dei pali) e con il gol di Dzeko. Nella ripresa Lautaro Martinez segna il quarto e il sesto gol del match, doppietta personale per l'argentino, così come Dzeko che segna il 5-0 che vale anche la pesonale doppietta per il bosniaco.

Con questo rotondo e meritato successo la squadra di Inzaghi sale a quota 60 punti a meno 4 dalla Lazio seconda (vittoriosa per 2-0 sul Sassuolo e che costringerà domani sera il Napoli a ottenere un punto ad Udine pe festeggiare lo scudetto) e a meno 3 dalla Juventus terza e vittoriosa per 2-1 contro il Lecce. L'Inter vince, arrotonda la differenza reti che oggi dice +25 e che potrebbe rivelarsi decisiva in caso di arrivo a pari punti con i nerazzurri che hanno anche il secondo miglior attacco del campionato.

L'Inter ha ora due punti di vantaggio su Roma, Milan, Atalanta tutte e tre ferme a quota 58 con la Dea vittoriosa 3-2 contro lo Spezia, con i giallorossi fermati per 1-1 sul campo del Monza e con i rossoneri fermati sull'1-1 al Meazza dalla Cremonese di Ballardini. Nel prossimo turno ci saranno 3 scontri diretti: Atalanta-Juventus, Roma-Inter e Milan-Lazio con la classifica che potrebbe subire scossoni oppure restare più o meno invariata.

La cronaca della partita

L'Inter archivia la pratica Verona nel primo tempo con 3 gol in 7 minuti tra il 31' e il 38'. Dopo 15' minuti di studio e di equilibrio con i nerazzurri a tenere il pallino del gioco, sono però i padroni di casa ad avere la prima occasione da rete con Verdi che riceve palla da Lazovic, che prende alle spalle Brozovic, e va al tiro: para Handanovic. Al 27' Dzeko impegna di testa Montipò che si rifugia in angolo.

Sugli sviluppi del corner ancora D'Ambrosio di testa chiama alla grande parata il portiere dei padroni di casa che si esalta anche nella terza occasione su una conclusione ravvicinata di de Vrij. Al 31', però, l'Inter passa in vantaggio grazie all'autorete di Gaich che in tuffo di testa insacca la propria porta. Passano 6 minuti e Calhanoglu si inventa un gol capolavoro con un tiro di destra che si insacca all'incrocio dei pali.

Verona in bambola con Brozovic che ruba palla a Tameze e verticalizza per Lautaro che serve Dzeko che cala il tris. Al 41' anche Mkhitaryan va alla ricerca di gloria personale, con poca fortuna, e sul finire del primo tempo Gaich di testa impegna Handanovic all'appoggio in angolo.

Nella ripresa al 49' Mkhitaryan sfonda centralmente ma è egoista provando il tiro dai 25 metri: palla alta. Al55' Ceccherini perde una bruttissima palla, con Brozovic che intercetta e serve subito Lautaro che con un gran colpo di destro, in lob, batte ancora Montipò. Al 61' Acerbi serve benissimo Dzeko che controlla, se la sposta sul sinistro e trafigge ancora Montipò con un tracciante chirurgico. Dopo il 5-0 l'Inter controlla e addirittura al 92' segna il 6-0 finale ancora con Lautaro Martinez.

Il tabellino

Verona: Montipò, Faraoni, Hien (62' Coppola), Magnani, Ceccherini (82' Cabal), Depaoli, Tameze, Abildgaard, Lazovic (46' Duda), Verdi (46' Doig), Gaich (70' Djuric) Allenatore Marco Zaffaroni

Inter: Handanovic, D'Ambrosio (58' Darmian), de Vrij, Acerbi, Dumfries (65' Zanotti), Mkhitaryan (65' Gagliardini), Brozovic (78' Asllani), Calhanoglu, Dimarco (58' Bellanova), Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore Simone Inzaghi

Marcatori: 31' aut Gaich (I), 37' Calhanoglu (I), 38' Dzeko (I), 55' e 92' Lautaro Martinez (I)

Arbitro: Daniele Orsato (sezione di Schio)