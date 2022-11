L'Iran stende il Galles nel recupero: 2-0 e qualificazione aperta

Continunano le sorprese ai Mondiali in Qatar. Questa volta è toccato al Galles pagare dazio contro l'Iran che ha vinto meritatamente per 2-0 con due reti siglate nel corposo recupero concesso dall'arbitro Escobar. La nazionale di Carlos Queiroz ha disputato un'ottima partita, dopo l'esordio da incubo contro l'Inghilterra nel match perso per 6-2, ha tirato fuori l'orgoglio e offerto una bella prestazione contro una nazionale più quotata, almeno sulla carta.

I gol della vittoria sono arrivati solo nel recupero e l'espulsione del portiere Hennessey, al minuto 86', ha sicuramente messo in discesa la strada dell'Iran che ha però meritato i 3 punti viste le tanti occasioni avute, con un doppio palo e un gol annullato per fuorigioco. Si lecca le ferite il Galles che resta fermo a quota 1 punto, l'Iran sale a quota 3. Questa sera alle ore 20 l'Inghilterra sfiderà gli Usa con i gallesi che dovranno fare il tifo per i Tre Leoni per non compromettere definitiviamente le possibilità di qualificarsi al turno successivo.

La partita

Il Galles del ct Page, dopo l'1-1 con gli Usa, si schiera con un 3-4-3 con Ramsey e Moore in appoggio all'icona del calcio gallese Gareth Bale. In difesa l'esperto Davies con Rodon e Mepham davanti al portiere Hennessey, Ampadu, Wilson, Roberts e Williams in mezzo al campo. L'Iran, dopo la bruciante sconfitta maturata contro l'Inghilterra all'esordio si schiera con un prudente 4-4-2 con Azmoun in tandem con Taremi in attacco.

Primo tempo

Il Galles parte forte e sfiora il gol al 3' con Williams. Al 12' Hosseini compie un grande intervento sul tentativo di Moore. Al 17' il Var annulla per fuorigioco la rete di Gholizadeh, nella circostanza ingenuità di Azmoun che avrebbe potuto tirare e segnare ma per eccesso di altruismo ha servito il compagno in offside. L'Iran sale di condizione e negli ultimi 20' del primo tempo ha due buone chance per colpire ma si va al riposo sullo 0-0 (dopo 7' di recupero).

Secondo tempo

Nella ripresa l'Iran sembra più pimpante e al 52' colpisce un doppio palo, prima con Azmoun e poi con il tiro a giro Gholizadeh. Ezatolah sfiora il gol al 73' ma il Galles regge e anzi all'83' prova ad affacciarsi dalle parti di Hosseini con Davies. All'86', però, ecco l'episodio che risulterà decisivo con Hennessey che si fa espellere per via di un'uscita scomposta e pericolosa ai danni di Taremi.

L'arbitro aveva inizialmente dato il giallo al portiere del Galles salvo poi cambiare idea dopo essere stato richiamato dal Var. Torabi al 90' sfiora il vantaggio ma non è fortunato. Il direttore di gara concede 11' di recupero e al 98' l'Iran passa in vantaggio con Cheshmi che conclude in maniera imparabile per il portiere avverasario. Passano 3' e con il Galles sbilanciato per cercare il pareggio ecco il gol del definitivo 2-0 siglato da Rezaeian che rifinisce in rete l'assist di Taremi.



Il tabellino



GALLES (3-4-3): Hennessey (88' Ward); Rodon, Mepham, Davies; Roberts (57' Johnson), Wilson (58' James), Ampadu (58' Allen), N. Williams; Ramsey, Moore, Bale. Ct: Page.

IRAN (4-4-2): H. Hosseini; Rezaeian, Pouraliganji, M. Hosseini, Mohammadi; Gholizadeh (77' Jahanbakhsh), Noorollahi (78' Cheshmi), Ezatolahi (83' Karimi), Hajisafi (77' Torabi); Azmoun (68' Ansarifard), Taremi. Ct: Queiroz.

Ammoniti: Rodon (G),Rezaeian (I), Jahanbakhsh (I)

Reti: 98' Cheshmi (I), 101 Rezaeian (I).

Arbitro: Mario Escobar (Guatemala).



Note, espulso all' 86' Hennessey (G) per uscita a valanga su Taremi fuori dall'area.