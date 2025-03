L'Italia sbanda poi rimonta tre gol alla Germania. Azzurri fuori dalla Nations League

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Italia pareggia 3-3 contro la Germania ed esce ai quarti di finale di Nations League. Azzurri dai due volti al Signal Iduna Park di Dortmund con un primo tempo horror, che spiana la strada ai tedeschi. Gli uomini di Nagelsmann dominano e sbloccano il match alla mezz'ora grazie ad un rigore di Joshua Kimmich. L'Italia accusa il colpo e con una clamorosa dormita difensiva regala il raddoppio a Musiala. Il terzo gol arriva in chiusura della prima frazione con un colpo di testa Kleindienst. Nella ripresa entra in campo un'altra Italia e il grande protagonista è Moise Kean.

L'attaccante della Fiorentina prima sfrutta un'indecisione della difesa tedesca e accorcia le distanze. Poi servito da Raspadori, fulmina Baumann. Al 75' gli Azzurri recriminano per un calcio di rigore prima concesso poi revocato da Marciniak su intervento di Schlotterbeck su Di Lorenzo. In pieno recupero è Giacomo Raspadori a trasformare il rigore del pareggio. In chiave qualificazione Mondiale 2026 la Germania si regala il Gruppo A con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo. L'Italia finisce invece nel Gruppo I insieme a Norvegia, Israele, Estonia e Moldova.

"Il rigore dato e poi tolto? Io da qui non lo riesco a vedere, e andare a trovare queste polemiche faccio sempre fatica. Io dico che la squadra si è espressa molto bene e da ultimo ha fatto questo forcing dove si meritava un po' più di fortuna". Queste le parole di Spalletti alla Rai. Sul perchè un'Italia così brutta nel primo tempo, il ct ha spiegato: "Abbiamo spagliato troppe pulizie sulle palle riconquistate e non siamo riusciti a gestire neanche una palla, poi mi aspettavo qualcosa di più e finchè non ci ho parlato nell'intervallo, eravamo in balia, poi si sono resi conto ed hanno determinato una gara vera e importante".

Primo tempo

In avvio è la Germania che fa la partita, la prima occasione però è per l'Italia. Al 5' Di Lorenzo viene cercato in profondità, cross per Kean: Tah in spaccata rischia l'autogol. I tedeschi aumentano la pressione, rendendosi pericolosi su alcuni calci piazzati, senza però trovare lo specchio della porta. Al 30' la svolta del match. Buongiorno stende in area Kleindienst e Marciniak non ha dubbi, assegnando calcio di rigore per i tedeschi. Si incarica della battuta Kimmic, che incrocia col destro. Donnarumma intuisce ma non ci arriva per l'1-0 della Germania. I tedeschi giocano in scioltezza e poco dopo trovano il raddoppio, sfruttando una grossa ingenuità azzurra. Donnarumma si supera sul colpo di testa di Kleindienst poi sprona i compagni a fare più attenzione. Nel frattempo la battuta rapida del corner di Kimmich trova Musiala, per il più facile dei tap-in. Il tris arriva in chiusra. Cross dell'onnipresente Kimmich, Kleindienst colpisce di testa, Donnarumma ci prova ma salva quando la palla ha ormai superato la linea. Il 3-0 chiude il primo tempo.

Secondo tempo

Spalletti prova a correre ai ripari e manda in campo Frattesi e Politano, al posto di Maldini e Gatti. Al 49' l'Italia accorcia le distanze. Kimmich e Sané non si intendono, ne approfitta Kean, che conclude di potenza e batte Baumann. La squadra di Nagelsmann gestisce il ritmo della partita e torna a farsi vedere in avanti. Inizia la girandola dei cambi in casa tedesca, entrano Gross, Adeyemi e Amiri. Fuori Goretzka, Sané e Stiller. Per l'Italia il neo entrato Raspadori regala l'assist a Kean, che salta Tah e batte di nuovo Baumann. Al 75' giallo in area tedesco. Schlotterbeck stende in area Di Lorenzo. Marciniak dà rigore poi va al Var e ci ripensa. Gli Azzurri accusano il colpo. All'82' Kimmich da punizione cerca di sorprendere Donnarumma: bravo il capitano a dire di no. Nei sei minuti di recupero, arriva il rigore di Raspadori per il 3-3 finale. Italia fuori, Germania in semifinale.

Il tabellino

GERMANIA (3-4-2-1) - Baumann; Schlotterbeck, Tah, Rudiger (77' Bisseck); Kimmich, Stiller (63' Gross), Goretzka (63' Amiri), Mittelstadt; Musiala (77' Andrich), Sané (63' Adeyemi); Kleindienst. Ct: Julian Nagelsmann

ITALIA (3-5-1-1) - Donnarumma; Gatti (46' Politano), Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Ricci (85' Zaccagni), Tonali (68' Raspadori), Udogie; Maldini (46' Frattesi); Kean (85' Lucca). Ct: Luciano Spalletti

Marcatori: Kimmich (G) (rigore) 30', Musiala (G) 36', Kleindienst (G) 45', Kean (I) 49' e 69', Raspadori (I) (rigore) 95'

Ammoniti: Gatti (I), Stiller (G), Buongiorno (I), Adeyemi (G), Kleindienst (G), Bastoni (I), Udogie (I)

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia)