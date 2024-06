L'Italia di Spalletti sbatte sulla Turchia di Montella 0-0: cosa non ha funzionato

Prima uscita pre Europeo per l'Italia di Luciano Spalletti che pareggia per 0-0 contro la Turchia di Vincenzo Montella e di Hakan Calhanoglu. Il match disputato allo stadio Dall'Ara è stato probante soprattutto per testare le condizioni fisiche degli azzurri in vista della competizione europea che prenderà il via venerdì 14 giugno in Germania, con la nostra nazionale che sarà detentrice del titolo e che farà il suo esordio sabato 15 giugno contro l'Albania.

Luciano Spalletti ha avuto modo di poter girare e provare diversi uomini fatta eccezione per Nicolò Barella, leggermente affaticato e disponibile per la seconda amichevole contro la Bosnia Erzegovina in programma domenica 9 giugno a Empoli e Gianluca Scamacca che solo due giorni fa ha giocato l'ultimo impegno di campionato contro la Fiorentina in campionato.

Il ct azzurro è stato costretto a convocare Federico Gatti per via di due forfait importanti, ovvero quelli di Francesco Acerbi per pubalgia e di Giorgio Scalvini per la rottura del legamento crociato del ginocchio. Il gioco dell'Italia è parso non troppo fluido e soprattutto poco continuo nell'arco dei 90 minuti di gioco e sicuramente servirà alzare i giri del motore per disputare da protagonista l'Europeo da campione in carica. Da segnalare l'esordio in nazionale per Riccardo Calafiori nel "suo" stadio con l'ovazione del Dall'Ara per uno dei giocatori più continui e sorprendenti dell'ultima stagione di Serie A. Nota a margine i fischi del pubblico al triplice fischio, forse per una prestazione non ritenuta all'altezza anche se c'è ancora tutto il tempo per migliorare in vista della rassegna europea che prenderà il via tra dieci giorni.

Andamento lento

Luciano Spalletti ha scelto il modulo 4-2-3-1 smentendo chi aveva parlato di una possibile difesa a tre per "agevolare" il blocco interista. Vicario in porta e non il titolare Donnarumma. Difesa a quattro Di Lorenzo basso a destra e Dimarco a sinistra, in mezzo Alessandro Bastoni e Gianluca Mancini. A metà campo Jorginho e Cristante davanti alla difesa con Orsolini, Pellegrini e Chiesa ad ispirare l'unica punto Mateo Retegui. Nel primo tempo l'Italia sfiora un paio di volte il vantaggio con una punizione senza troppe pretese di Pellegrini e con Retegui che non ci arriva di un soffio sull'assist di Cristante, autore di una grande azione personale. La Turchia rischia di far male all'Italia al 25' con Ylmaz che stacca bene di testa con la palla che sfiora la traversa. In pieno recupero della prima frazione palo di Cristante di testa sull'angolo battuto da Pellegrini.

Nella ripresa Spalletti getta subito nella mischia Cambiaso e Zaccagni per Chiesa e Orsolini, non troppo ispirati questa sera. L'Italia sembra un po' più intraprendente con Retegui che si rende pericoloso sugli assist di Zaccagni prima e Dimarco poi. Ilrritmo degli azzurri, però, calano quasi subito con la Turchia che pian piano prende sempre più campo. Il ct inserisce anche Fagioli, Frattesi e Raspadori per Jorginho, Pellegrini e Retegui mentre l'ultimo cambio è l'ingresso di Calafiori per Dimarco. Al 93' Raspadori sfiora il gol vittoria ma il portiere della Turchia non si fa intimidire dal mancino del giocatore del Napoli. La partita finisce in pareggio che è il risultato sostanzialmente giusto per quanto si è visto sul terreno di gioco nell'arco dei 90 minuti.

Il tabellino di Italia-Turchia

Nel prossimo appuntamento, contro la Bosnia Erzegovina, Spalletti avrà modo di testare anche altri giocatori non impiegati stasera anche se servirà sicuramente alzare sicuramente i ritmi visto che sia nel primo che nel secondo tempo l'Italia ha giocato a sprazzi non dando mai la sensazione di poter realmente vincere la partita e far male alla Turchia.