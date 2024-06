L'Italia Under 17 è campione d'Europa: battuto 3-0 il Portogallo

Ascolta ora 00:00 00:00

Per la prima volta nella storia l'Italia è campione d'Europa nella categoria Under 17. Nella finale giocata al Limassol Stadium, gli azzurrini sconfiggono i pari età del Portogallo per 3-0, con Federico Coletta ad aprire le marcature dopo sette minuti e la doppietta di Francesco Camarda (16' e 50'). I ragazzi guidati da Massimiliano Favo sfatano così il tabù Europeo visto che l'Under 17 aveva giocato e perso in passato tre finali, nel 2013, nel 2018 e nel 2019. Un percorso netto senza sconfitte: vittorie nel girone contro Polonia, Slovacchia e Svezia, poi la sfida vinta ai rigori contro l'Inghilterra ai quarti e l'1-0 contro la Danimarca in semifinale.

La partita

Grandissima prestazione dei ragazzi del ct Favo trascinati dal giovane attaccante di proprietà del Milan Camarda, autore di una doppietta. Parte forte l’Italia che la sblocca dopo solo 7 minuti grazie a Coletta: cross da sinistra di Cama sul secondo palo per l’inserimento e lo stacco, ovviamente vincente, del numero 7 azzurro. Passano circa 10 minuti dal vantaggio e Camarda si inventa la rete del raddoppio: il 16enne riceve palla in profondità sulla fascia sinistra, punta da Silva, entra in area accentrandosi e di destro batte Ferreira. Dopo la doccia fredda dei primi 15 minuti prova a reagire la squadra di Ct Santos con Quenda ma Pessina si fa trovare pronto bloccando il pallone e mantenendo la porta inviolata. osì come nel primo tempo, nella ripresa è ancora l’Italia a farla da padrone: imbucata di Mosconi per Camarda che, ancora una volta, si dimostra impeccabile. Controllo di destro in area, gol del 3-0 e l'inizio della festa degli azzurrini.

I complimenti di Gravina

"L'Under 17 di Favo ha compiuto un'impresa storica, ragazzi e staff tutti bravissimi. Per la prima volta l'Italia scrive il suo nome nell'albo d'oro nella competizione europea di categoria, a conferma di come bisogna dare fiducia ai nostri giovani. Merito del Club Italia, del coordinatore tecnico Maurizio Viscidi e di tutti i club che investono nei settori giovanili". Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, si congratula con gli azzurrini che per la prima volta, dopo tre finali perse, hanno vinto l'Europeo under 17. "Sento parlare spesso di modelli stranieri, ma dopo questo straordinario successo, l'argento al Mondiale Under 20 e il successo continentale dell'Under 19 dello scorso anno, il modello di riferimento in Europa è quello italiano" , aggiunge Gravina.

Il tabellino

ITALIA - Pessina; Benjamin, Natali, Verde, Cama (79' Lauricella); Coletta, Sala (79' Lontani), Di Nunzio (70' Garofalo); Liberali (70' Mantini); Camarda (90' Campanello), Mosconi. Ct: Massimiliano Favo

PORTOGALLO - Diogo Ferreira; Edgar Mota, Rui Silva, Rafael Mota, Martim Cunha; Rodrigo Mora, Eduardo Felicissimo (71' David Deiber), Joao Simoes (63' Tiago Ferreira); Geovany Quenda (71' Joao Trovisco), Gabriel Silva (63' Alfonso Patrao), Eduardo Fernandes (63' Cardoso Varela). Ct: Joao Santos

Marcatori: Coletta (I) 7', Camarda (I) 16', 50'

Ammoniti: Rui Silva (P), Sala (I), Camarda (I), Mantini (I), Edgar Mota (P), Mosconi (I)

Arbitro: Radoslav Gidzhenov (Bulgaria)