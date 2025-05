L'italiano Farioli via dall'Ajax tra le lacrime: dove andrà ad allenare?

Ascolta ora 00:00 00:00

Francesco Farioli lascia la panchina dell'Ajax dopo solo un anno. Di fatto si era già capito tutto, vedendo le lacrime a fine partita dopo la vittoria col Twente. Un mix di sentimenti diversi: commozione perché il tecnico italiano ha costruito con i tifosi un rapporto viscerale, ma anche rimpianto per il secondo posto in campionato e la vittoria in Eredivisie sfumata dopo un crollo inspiegabile. Due sconfitte clamorose contro Utrecht e Nec, il pareggio subito al 99' contro il Groningen, i lancieri hanno dilapidato un vantaggio di nove punti a meno quattro partite dal termine, spianando la strada al Psv.

Insomma poteva essere un'annata storica, quella di Farioli in Olanda, che deve accontentarsi di un posto in Champions. "Abbiamo gli stessi obiettivi ma approcci diversi su alcuni aspetti - ha detto il tecnico - per questo credo sia meglio separarsi". In sostanza Farioli avrebbe voluto alzare l'asticella o almeno restare competitivi. Ma l’Ajax, non da oggi, è in crisi finanziaria. I soldi della Champions non saranno reinvestiti nella squadra, che dovrà autofinanziarsi con la cessione dei pezzi pregiati: Hato, Taylor, Godts, Brobbey.

Il lavoro però resta formidabile: l'Ajax arrivava da una stagione disastrosa, Farioli ha ricostruito un’identità tattica forte, ha dato solidità difensiva e infuso uno spirito combattivo che sembrava ormai perso. Ingredienti insoliti da un punto di vista tattico per la squadra simbolo del calcio olandese, ma che non hanno impedito di creare un legame autentico con i tifosi e con la Johan Cruijff Arena. Ma dove potrebbe andare Farioli? Accostato anche alla panchina della Roma, c'è un altra ipotesi che sta prendendo fortemente corpo nelle ultime ore. Fabio Paratici avrebbe messo gli occhi sul giovane tecnico italiano e vorrebbe portarlo con sé al Tottenham.

Terminata la squalifica di due anni e mezzo per il caso plusvalenze, l'ex dirigente della Juventus è pronto a ritornare nel Nord di Londra con un progetto nuovo di zecca. Mercoledì gli Spurs giocheranno la finale di Europa League contro il Manchester United, ma secondo il Sun, neppure un eventuale trionfo europeo salverebbe la panchina di Ange Postecoglu.

Il tecnico australiano paga il pessimo rendimento in Premier (21 sconfitte, 17° posto in classifica). Insomma serve un nuovo allenatore e Farioli è in cima alle preferenze. Dopo Nizza e Ajax, per lui la Premier sarebbe un ulteriore upgrade, mentre il Tottenham farebbe un gran colpo.