L'Italvolley delude in finale e cede in tre set: la Polonia è Campione d'Europa

Finisce il sogno europeo dell'Italvolley. Gli Azzurri di De Giorgi cedono contro la Polonia nella finale degli Europei di pallavolo con il punteggio di 20-25, 21-25, 23-25. In un PalaEur gremito in ogni ordine di posto c'è anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al fianco del Presidente del Coni Giovanni Malagò. Pelle d'oca durante l'inno di Mameli e tanta commozione durante il minuto di silenzio, osservato per la bambina tragicamente scomparsa a Caselle a seguito dello schianto di una Freccia Tricolore.

È il remake della finale del Mondiale 2022, vinto da Giannelli e compagni a Katowice proprio contro i padroni di casa della Polonia. Rispetto all'atto conclusivo della kermesse iridata, Grbic ha un asso nella manica che allora era assente per infortunio: il cubano naturalizzato Wilfredo Leon, trascinatore in questo Europeo tra quarti di finale e semifinale. Prima di questa l’Italvolley ha giocato 11 Finali agli Europei di volley: 7 le ha vinte (l’ultima nel 2021), 4 le ha perse. L’unico titolo continentale della Polonia risaliva invece al 2009.

La partita

Ecco la mossa a sorpresa di Fefé De Giorgi: torna Roberto Russo titolare dopo l’infortunio alla caviglia. L'Italia schiera: Giannelli-Romanò, Michieletto-Lavia, Galassi-Russo, Balaso. La Polonia risponde con Janusz-Kaczmarek, Leon-Sliwka, Huber-Kochanowski, Zatorski.

Avvio contratto da parte degli Azzurri che sbagliano molto in ricezione. Ne approfitta la Polonia, davvero ottima al servizio nel primo parziale. A far la differenza proprio la concretezza di Leon e compagni dalla linea dei nove metri. Il vantaggio massimo arriva sul 14-22. L'Italia ci prova nel finale risalendo fino al 20-24 ma è troppo ampio il vantaggio polacco. Fa la differenza anche il servizio dei polacchi, con la ricezione italiana andata sovente in difficoltà. Al contrario la battuta degli azzurri non è stata sufficientemente incisiva.

Non è la solita Italia e lo conferma anche nel secondo parziale. Polonia superiore al servizio e poco disturbata in ricezione dagli azzurri. Devastanti i turni in battuta di Leon che sta facendo la differenza. C'è equilibrio fino al 16-16 poi i polacchi scappano via e mantengono un vantaggio di sicurezza fino al 21-25 finale. La differenza è tutta nei numeri dei primi due set: 3 ace per l’Italia, ben 8 per la Polonia. Solo 6 punti sinora per Lavia con il 33% in attacco. Meglio Michieletto con 6 punti (50%) e Romanò con 7 (50%).

Il terzo set è molto più teso ed equilibrato. Giannelli e compagni provano a scappare via un paio di volte ma i polacchi tornano sempre sotto. L'allungo decisivo arriva sul 21-23. La Polonia non sbaglia il secondo match point con un vincente di Sliwka da posto quattro ed è Campione d'Europa meritatamente.