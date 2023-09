"Ho sentito un grosso rumore". Il racconto straziante del padre della bimba morta a Torino

Un pomeriggio che doveva essere come tanti altri in un weekend di metà settembre si è trasformato in una tragedia per una famiglia torinese. La loro vettura è stata probabilmente colpita da un rottame incendiato della Freccia che, precipitando, si è incendiata all'aeroporto di Torino Caselle. Una bimba di 5 anni è morta, il fratello, invece, è ricoverato in gravi condizioni. Non hanno riportato ferite così importanti i due genitori. " Ho sentito un grosso rumore ", così il padre dei due bambini ha raccontato gli attimi prima dello schianto.

La famiglia

L'uomo, di 48 anni, è stato portato all'ospedale Cto di Torino. Ha riportato ustioni sul 4% della superficie corporea concentrate sul palmo della mano sinistra. La prognosi per lui è di 20 giorni. Il direttore generale della Città della Salute di Torino, Giovanni La Valle, si è recato al Cto in visita ai due genitori: " Il papà è molto provato, è sotto shock, continua a pensare alla bambina ". Il fratello, che ha 12 anni, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Ha riportato ustioni di secondo grado sul 15 per cento circa della superficie corporea. È arrivato all'ospedale cosciente, anche se ora è ricoverato in rianimazione, sotto osservazione, ma la tac non ha evidenziato lesioni importanti. La madre, invece, ha ustioni sul 12/13% del corpo, principalmente localizzate sul braccio destro. I genitori sono già seguiti da un pool di specialisti per affrontare un dolore così grande.

Il testimone

" Ho sentito un boato e la casa ha tremato ", così ha raccontato al Corriere della sera Mauro Lo Duca, il primo a raggiungere il luogo dell'incidente. Vive a pochi metri da dove tutto è accaduto, non ha visto l'aereo cadere ma si è accorto del boato che ha fatto quando è precipitato. " Ho visto i genitori disperati perché non erano riusciti a estrarre la bambina dall'auto in fiamme ", ha proseguito l'uomo, spiegando di essere arrivato prima dei soccorsi nel campo in cui c'era l'auto che prendeva fuoco.

Cosa è successo all'aereo

La dinamica dovrà ancora essere accertata. Quel che per ora si sa è che Pony 4, l'aereo pilotato dal maggiore Oscar Del Dò, avrebbe comunicato al caposquadra di avere un problema al motore e di doversi sganciare. Non è chiaro cosa possa essere accaduto, anche se l'ipotesi più probabile parla di bird strike, ossia l'impatto con un volatile in quota. Come si vede nei video, la Freccia procede inizialmente in linea retta, poi all'improvviso diventa ingovernabile e perde quota. È una questione di frazioni di secondo e subito prima che il muso punti verso il suolo il maggiore si lancia nel vuoto. Mentre il paracadute si apre, Pony 4 picchia per terra, esplode e continua a strisciare ad alta velocità. Gabriella Viglione, procuratore di Ivrea ha dichiarato: " Sono in corso accertamenti lunghi e complessi, insieme ai primi rilievi. Dobbiamo raccogliere i pezzi dell'aereo e dell'auto. Sulle cause non possiamo dire nulla, tutto va accertato. Gli uccelli che colpiscono l'aereo? Ci probabilità, ma non è momento di fare diagnosi ". Quindi, conclude: "S arà una lunga indagine, l'auto transitava su questa provinciale al momento dell'impatto, è un dato di fatto ".

Il cordoglio