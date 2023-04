Lite con Allegri dopo l'allenamento: cos'è successo negli spogliatoi

Nervi tesi in casa Juventus tra Massimiliano Allegri e il centrocampista argentino Leandro Paredes. Al termine dell'allenamento, nel giorno di Pasquetta e davanti ad oltre 300 tifosi presenti alla Continassa, i due hanno avuto un acceso alterco all'interno degli spogliatoi. L'ex giocatore della Roma, infatti, ha rinfacciato al suo allenatore lo scarso impiego degli ultimi mesi e questo avrebbe fatto scattare la miccia con il tecnico toscano che non le ha mandate di certo a dire al suo calciatore.

La lite sarebbe avvenuta davanti a gran parte della squadra con alcuni compagni che sono poi riusciti a tranquillizzare il giocatore che non ha però preso parte alla grigliata prevista insieme a tutto lo staff bianconero. Non il modo migliore di prepararsi in vista del match casalingo di giovedì 13 aprile, valevole per i quarti di finale di Europa League, contro lo Sporting Lisbona con la Juventus che non potrà fallire l'impegno visto che in palio c'è la possibilità di accedere alle semifinali della competizione europea.

Paredes-Juventus ai titoli di coda

Il 28enne, campione del mondo con l'Argentina di Lionel Scaloni, era stato definito un grande colpo di mercato, arrivato sul finire della sessione estiva del calciomercato, lo scorso 31 agosto, in prestito con diritto di riscatto dal Psg. Le sue prestazioni, però, non sono state di certo ottimali e anche il suo rapporto non idilliaco con Allegri, con tanto di litigata nella giornata di ieri, fa pensare che il club bianconero non eserciterà alcuna opzione per il riscatto dell'ex Boca Juniors e Zenit San Pietroburgo che dovrebbe dunque fare ritorno al Psg.

25 le presenze stagionali per Paredes e nessun gol all'attivo, ma soprattutto una serie di prestazioni negative che gli hanno fatto perdere progressivamente i galloni da titolare in favore degli altri suoi compagni di squadra con lui che è diventato una riserva di lusso visto l'ingaggio da 7 milioni di euro. Il centrocampista ex Empoli e Chievo Verona non ha vissuto una stagione positiva e il suo nervosismo si era già percepito in occasione di Inter-Juventus di campionato con il suo ingresso nei minuti finali e la sua espulsione dopo un battibecco, con tanto di colpi proibiti, con Danilo D'Ambrosio che nell'occasione prese due giornate di squalifica contro una dell'argentino.

Ora serviranno calma, sangue freddo e un'opera di mediazione per non vivere questi ultimi due mesi alla Continassa da separato in casa. La cosa paradossale è che Paredes, in estate, fosse stato richiesto espressamente da Massimiliano Allegri con il direttore sportivo Federico Cherubini che era riuscito ad accontentarlo in chiusura della sessione di mercato. Il giocatore ha avuto le sue occasioni ma evidentemente per il tecnico toscano se l'è giocate male visto che ha poi deciso di puntare su Rabiot, Locatelli e sul giovanissimo Barrenechea. Un'avventura arrivata dunque ai titoli di coda anche se servirà l'aiuto di tutti per provare a vincere Europa League e Coppa Italia e per scalare la classifica in campionato visto che nonostante il meno 15 di penalizzazione i bianconeri sono a soli 8 punti dalla zona Champions League, in attesa di capire cosa succederà il 19 aprile con il responso sul ricorso.