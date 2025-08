Lookman, 50 o niente

La Dea ha alzato il muro nei confronti dell’Inter. Respinta l’offerta da 42 milioni più 3 di bonus messa sul piatto per portare Ademola Lookman alla corte di Chivu. Servono, infatti, 50 milioni per ingolosire la famiglia Percassi e convincerla a dare il via libera alla vendita del proprio gioiello. Zero sconti: così fanno sapere da Zingonia, pur essendo consci del fatto che Lookman non intende restare e tantomeno rinnovare. L’Atalanta aveva provato nei giorni scorsi a solleticare il numero 11 nei confronti dell’opzione permanenza, mettendo sul piatto il prolungamento fino al 2029 con ingaggio più che raddoppiato dagli attuali 1,8 a 4,5 milioni netti a stagione. Niente da fare. Il nigeriano vuole solo l’Inter e l’ha ribadito via social nel tardo pomeriggio di ieri con una mossa più eloquente di tante dichiarazioni. Lookman, infatti, ha defollowato la Dea sul proprio profilo Instagram da oltre 1 milione di follower e rimosso praticamente tutte le foto di lui in maglia atalantina. Uno sfogo dettato dal no pronunciato dai bergamaschi all’Inter.

Anche nella bio è sparita l’Atalanta e come foto profilo al posto dell’immagine che lo ritraeva in maglia nerazzurra esultante dopo un gol ha fatto capolino un pallino nero, a mo’ di lutto. D’altronde non poteva essere altrimenti, dato che il classe 1997 si era promesso ai Vice Campioni d’Italia, coi quali da venti giorni ha raggiunto un accordo totale per un contratto fino al 2030 da 4 milioni netti a stagione più bonus. Tanto che Lookman e i suoi agenti sono disposti nel fine settimana a incontrare nuovamente la dirigenza della Dea per ribadire l’intenzione di andare via e soprattutto chiedere la cessione all’Inter. Adesso la palla passa al club nerazzurro e soprattutto a Oaktree. Il fondo americano deve, infatti autorizzare a Marotta il rilancio per avvicinarsi alla soglia dei 50 milioni richiesti dai Percassi. Se l’Inter aumentasse la propria offerta intorno al prezzo fissato dai bergamaschi, la sensazione è che l’Atalanta potrebbe poi dare il via libera alla cessione di Lookman.

Rispetto all’anno scorso la telenovela dovrebbe avere tempistiche più brevi rispetto al caso Koopmeiners, che pur di andare alla Juventus arrivò ad ammutinarsi allenandosi a parte (dopo una settimana di stop con tanto di certificato medico...) e saltando la finale di Supercoppa Europea contro il Real Madrid. Al momento il nigeriano ha optato, almeno finora, per la linea morbida, manifestando la propria volontà di cambiare maglia, ma mantenendo un atteggiamento da professionista nel lavoro quotidiano.

Nessun ammutinamento all’orizzonte per forzare la mano e rompere con l’Atalanta, anche se - raccontano gli amici dell’attaccante - Ademola sarebbe rimasto molto deluso dal comportamento dell’Atalanta, che un anno fa di questi tempi gli aveva promesso la cessione per l’estate successiva e ora invece sta tenendo duro pur di monetizzare il più possibile. Ecco spiegata la scelta di oscurare e cancellare ogni traccia di atalantinità dai suoi canali social. Il nerazzurro però Lookman vuole continuare a indossarlo: quello dell’Inter...