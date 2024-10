Di Lorenzo fa sognare il Napoli: Lecce battuto e mini-fuga in attesa di Inter-Juve

Il Napoli sconfigge 1-0 il Lecce nell’anticipo valido per la 9ª giornata di Serie A grazie ad un gol di Di Lorenzo e consolida il primo posto in classifica, in attesa del big match fra Inter e Juventus di domenica pomeriggio. I partenopei dominano per larghi tratti, producendo tanto e rischiando poco: nel primo tempo il capitano trova il vantaggio ma il Var annulla per fuorigioco, nella ripresa il muro salentino cade al 73’ ma una vera reazione non arriva. Conte mette a segno la quarta vittoria consecutiva contro la sua prima squadra da calciatore e sale a 22 punti, Gotti può guardare il bicchiere mezzo pieno, almeno per la prestazione messa in campo: dopo la debacle contro la Fiorentina di settimana scorsa, anche se i pugliesi non vincono da fine agosto e restano penultimi con 5 punti.

Le scelte dei due allenatori

Antonio Conte lascia fuori sia Politano che Kvaratskhelia, preferendogli Neres e Ngonge. Tornano dal 1' inveceMeret e Olivera. Luca Gotti sceglie Pelmard a destra in difesa al posto dello squalificato Gallo, mentre alle spalle di Krstovic spazio a Pierotti, Rafia e Banda, con conseguente panchina per Rebic.

Primo tempo

Avvio in totale equilibrio con tante serie fitte di passaggi su entrambi i lati e chance, seppure non clamorose, da ambedue le parti: a ridosso del 15', prima Ngonge ci prova dal limite, facendo sporcare i guantoni a Falcone; poi Dorgu, sempre da fuori, prova la botta di potenza, palla alta sopra la traversa.

Dopo aver alzato i giri del motore, al 26' il Napoli trova il vantaggio con Di Lorenzo ma il Var annulla per fuorigioco. Bellissima azione corale che porta Gilmour a scodellare sul secondo palo per il capitano che fa la sponda su Ngonge che trova un miracoloso Falcone sulla sua conclusione a botta sicura, sulla respinta Olivera colpisce male ma trova Di Lorenzo che ribadisce in rete ma il Var annulla per una leggerissima posizione di fuorigioco del capitano partenopeo.

Nel migliore momento dei padroni di casa, il Lecce va vicinissimo al vantaggio. Minuto 35', su un calcio d'angolo Baschirotto ruba il tempo al suo marcatore e indirizza verso la porta con un bel colpo di testa, Meret salva tutto ma sulla respinta Gaspar prova, sempre di testa, lo scavetto sotto l'incrocio, provvidenziale il colpo di testa di Di Lorenzo che salva tutto sulla linea.

Ancora una volta Falcone chiude lo specchio su Ngonge quando siamo al 42': l'ennesimo giro palla porta Rrahmani a servire l'ex Verona che, dalla destra, si accentra e dal limite fa partire una gran conclusione di sinistro che si abbassa pericolosamente, l'estremo difensore salentino alza in angolo in quella che è l'ultima occasione di un bel primo tempo giocato a viso aperto.

Secondo tempo

La prima chance della ripresa capita, al 56', sui piedi di Romelu Lukaku: Neres crossa in mezzo, sponda di Buongiorno che trova il belga a centro area che, tutto solo, di controbalzo spara alto da pochi massi a Falcone immobile.

Nella parte centrale del secondo tempo sono pochissime le chance da segnalare, con un Napoli in continua pressione offensiva e un Lecce che tiene difensivamente e sfrutta la velocità di Banda per le ripartenze: da segnalare, al 68', proprio su un cross dello zambiano, Buongiorno rischia di beffare Meret intervenendo di testa e la traiettoria scende pericolosamente fino a spegnersi poco sopra la traversa.

La seconda è la volta buona per Di Lorenzo che al 73' porta in vantaggio il Napoli. Su un calcio d'angolo McTominay stacca di testa, Falcone interviene ma sul tap in il capitano insacca e, questa volta, può festeggiare visto che il breve check del Var convalida la rete, la terza in stagione per l'ex Empoli.

Si infiamma dopo il gol del vantaggio la gara: al 76' Raspadori, ben assistito da Lukaku, va vicino al raddoppio; al 79' arriva la reazione degli ospiti con Krstovic che dai trenta metri fa partire un bel destro che esce a fil di palo.

Nel finale il Lecce prova a premere ma senza rendersi troppo pericoloso: all'88' una notta di Dorgu a giro sul secondo palo dal limite che, però, esce molto a lato della porta difesa da Meret; al 92' proprio i guantoni dell'ex Spal spengono le speranze giallorosse su una puinizione di Sansone. I padroni di casa gestiscono, anche se, quando presi in velocità sembranno affannare ma portano a casa tre punti pesantissimi.

Il tabellino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour (72' Raspadori), McTominay; Neres (72' Kvaratskhelia), Lukaku (85' Folorunsho), Ngonge (57' Politano). Allenatore: Antonio Conte

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Pelmard, Gaspar, Baschirotto, Dorgu; Ramadani, Coulibaly (78' Rebic); Pierotti (84' Oudin), Rafia (69' Pierret), Banda (69' Sansone); Krstovic.

: Luca Gotti: 73' Di Lorenzo (N): Ngonge (N), Di Lorenzo (N), Pierotti (L), Olivera (N), Rebic (L): Paride Tremolada (Monza)