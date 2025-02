Louis Buffon sceglie la Repubblica Ceca: convocato nell'Under 18, sorpresa in casa Italia

Ascolta ora 00:00 00:00

Louis Thomas Buffon, figlio di Gigi e Alena Seredova, sbarca in Nazionale. Ma non quella azzurra, bensì l’Under 18 della Repubblica Ceca, paese d’origine della madre. L’attaccante delle giovanili del Pisa, convocato domenica scorsa da Pippo Inzaghi nella prima squadra per la trasferta del campionato di serie B a Cesena, risponderà ora alla chiamata arrivata a sorpresa dall’est per un raduno a partire dal 23 febbraio in vista degli impegni di marzo contro Inghilterra e Francia in Portogallo.

Louis Thomas, classe 2007, è nato dal matrimonio, poi finito, tra Gigi Buffon e Alena Seredova. Non ha seguito le orme del padre portiere, distinguendosi come punta prima nelle giovanili della Juventus e poi in quelle del club toscano. Avendo il doppio passaporto italiano e ceco, ha potuto rispondere alla convocazione del ct Vaclav Jilek. «Abbiamo concordato con sua madre Alena che avremmo voluto vedere Louis Thomas durante le nostre partite - ha detto il direttore tecnico della Nazionale ceca Erich Brabec -.Non conosco l'opinione di Gianluigi Buffon, ma dopo aver saputo che era nella nostra lista dei convocati, lo hanno contattato dall'Italia. Io ho solo organizzato tutto il necessario con sua madre affinché si presentasse al raduno con la squadra».

Da quanto filtra, nessun commento ufficiale è arrivato dal

capo della delegazione della Nazionale per quanto riguarda la scelta del figlio. Anche se la presenza in selezioni giovanili di una nazione prima dei 21 anni non esclude un cambio di casacca relativo a quella maggiore.