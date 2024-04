L'Udinese cambia ancora: esonerato Cioffi, panchina a Fabio Cannavaro

Terzo cambio di panchina stagionale per l'Udinese che dopo Andrea Sotti ha deciso di sollevare dall'incarico anche Gabriele Cioffi: al suo posto il Pallone d'Oro nel 2006 Fabio Cannavaro. Fatale al tecnico toscano la sconfitta di misura, al 93', subita ieri a Verona che mette sempre più in pericolo i friulani che rischiano seriamente la Serie B. L'ex allenatore di Benevento e Guangzhou Evergrande sarà in città già domani, lunedì 22 aprile, per firmare un contratto con i bianconeri fino a fine stagione, con eventuale opzione per il prossimo anno in caso di salvezza. Giovedì sarà in panchina contro la Roma, nel recupero della scorsa giornata di campionato con i 18' più recupero da disputare per via del malore avuto da Evan N'Dicka.

Cannavaro, nel suo staff, avrà anche il fratello Paolo, l'ex centrocampista dell'Udinese Giampiero Pinzi, già nello staff tecnico dei bianconeri dal 2019 al 2022, ed Emanuele Troise. Il patron dei friulani aveva anche contattato una vecchia conoscenza dell'Udinese Edy Reja che non se la sarebbe però sentita, a 78 anni, di rimettersi in pista. Il compito dell'ex difensore di Inter, Parma e Juventus non sarà facile dato che nelle prossime cinque partite, escludendo quella da terminare con la Roma, avrà ben tre scontri diretti contro Frosinone, Empoli e Lecce di cui due in trasferta contro salentini e ciociari nell'ultimo turno di campionato. Prima di queste sfide gli incontri contro il Bologna al Dall'Ara e Napoli in casa.

La carriera del campione del mondo

Fabio Cannavaro, Pallone d'Oro nel 2006 e campione del mondo con l'Italia di Marcello Lippi, ha iniziato la sua carriera da allenatore come vice di Olaroiu all'Al Ahli inArabia Saudita nel 2013. L'anno successivo, invece, su suggerimento di Marcello Lippi, fu ingaggiato come primo tecnico del Guangzhou Evergrande ma venne esonerato nel 2015. Lo stesso anno passò all'Al Nassr ancora in Arabia Saudita ma a febbraio venne esonerato. A giugno dello stesso anno ancora in Cina al Tianjin Quanjian dove centra la promozione in prima divisione e nel 2017 rassegna le dimissioni. Infine, il ritorno al Guangzhou Evergrande con il quale vince la Supercoppa di Cina nel 2018 e il campionato nel 2019 e nel settembre 2021 la risoluzione del contratto col club, che aveva problemi economici. Nel settembre del 2022 passa in Serie B al Benevento, prima esperienza italiana culminato con l'esonero dopo aver ottenuto 16 punti in 17 giornate.

Ora questa avventura in Serie A con l'Udinese per cercare di salvarla e per tenersi stretta la panchina anche nel prossimo campionato di Serie A: impresa difficile ma non impossibile anche se serviranno cinque partite perfette.