Zampata del Verona al 93' e Udinese ko: ora i friulani rischiano grosso

Il Verona di Marco Baroni vince all'ultimo respiro contro l'Udinese di Gabriele Cioffi, si dà una spinta decisiva nella lotta salvezza e inguaia i friulani. La sfida del Bentegodi è stata equilibrata con gli ospiti un po' più sul pezzo in linea generale ma con i padroni di casa che invece hanno colpito un palo con Noslin e una traversa con Folorunsho prima di siglare il gol vittoria al 93' con il colpo di testa di Coppola su assist di Duda da angolo. Con questo successo il Verona sale a quota 31 punti come l'Empoli di Nicola a più quattro dal Frosinone terzultimo e più cinque sul Sassuolo diciannovesimo. L'Udinese invece resta ferma a quota 28 punti e ora rischia seriamente di essere risucchiata nella lotta per non retrocedere e domani dovrà sperare che la ciociari e neroverdi non vinceranno i rispettivi match rispettivamente contro Torino a domicilio e Lecce in casa.

La cronaca della partita

Dopo 20' di equilibrio con tre gialli per Serdar, Cabal e Walace, ecco il primo squillo dei padroni di casa con Folorunsho che vola sulla destra e la mette in mezzo, la palla rimbalza forte sulla gamba di Perez e termina a lato. Al 25' Samardzic serve Payero che va al tiro: palla alta. Sempre Samardzic serve Lucca al 27' che va alla conclusione: grande parata di Montipò. Al 33' Samardzic ancora on fire con un calcio di punizione che termina fuori di poco. Al 38' Dani Silva la mette in mezzo con il mancino: Folorunsho e Noslin non ci arrivano di poco. Nel finale del primo tempo Lazovic al 44' se ne va bene sulla fascia e la mette in mezzo per Noslin: Ehizibue allontana. Al 45' Noslin svetta di testa: palo pieno.

Nella ripresa al 50' Samardzic scatenato la mette all'indietro per Lucca ma la sua conclusione termina alta. Al 52' Bijol svetta di testa ma la sua frustata termina a lato di poco. Al 64' Udinese in gol ma l'arbitro annulla per fuorigioco dello stesso ex giocatore della Juventus che era partito più avanti sull'assistenza del solito Samardzic. Al 70' Kamara lancia Ehizibue che a tu per tu Montipò gli calcia addosso: c'era però fuorigioco. 74' ancora Bijol svetta di testa su corner di Samardzic: palla larga non di molto. Due minuti dopo è Serdar che ci prova da fuori: Okoye neutralizza. Minuto 88' altro legno del Verona con Folorunsho che svetta di testa sulla punizione calciata da Duda e colpisce la traversa. In pieno recupero ecco la zampata del Verona con Coppola che di testa fulmina Okoye su angolo battuto da Duda.

Il tabellino



HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Magnani, Coppola, Cabal (83' Suslov); Dani Silva (59' Bonazzoli), Serdar (83' Duda); Mitrovic (59' Swiderski), Folorunsho, Lazovic (77' Vinagre); Noslin. Allenatore Marco Baroni.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Pérez, Bijol, Kristensen; Ehizibue (81' Ferreira), Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca (92' Success). Allenatore Gabriele Cioffi.

Marcatori: 93' Coppola (V)

Ammoniti: Samardzic (U), Walace (U), Serdar (V), Cabal (V)

Arbitro: Marco Guida (Torre Annunziata)