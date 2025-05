Udinese verso il fondo Usa: famiglia Pozzo pronta a cedere la squadra dopo 39 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Finisce l'era di Giampaolo e Gino Pozzo all'Udinese. Sembra ormai in dirittura d'arrivo la cessione della società a un fondo con sede negli Stati Uniti per una cifra attorno ai 150 milioni di euro. La notizia, anticipata dalla Tgr Rai Fvg, è stata confermata da ambienti vicini al club.

La trattativa è condotta personalmente da Gino Pozzo, figlio del patron, ormai stabilmente in Italia (viveva a Londra), che da anni porta avanti le strategie di mercato del club. È una trattativa molto avanzata che procede spedita (un paio di rappresentanti della cordata sono stati visti a Udine) e potrebbe portare nei prossimi giorni all’acquisizione del pacchetto di maggioranza da parte degli americani con i Pozzo che rimarrebbero, comunque, in società, garantendo il loro attaccamento alla società e al territorio. Alla stregua del modello Atalanta.

Una gestione, quella dellla famiglia Pozzo, tra le più virtuose della storia del calcio italiano. Una storia che dura da quasi 39 anni - l'acquisizione risale al 28 luglio 1986 - dopo averla rilevata da Lamberto Mazza, il proprietario dell'era Zico. Un'era quella dei Pozzo che ha portato bene all'Udinese: la squadra infatti seppure sempre in media classifica, ha disputato le ultime 30 stagioni consecutive in serie A alla pari soltanto di Inter, Roma, Milan e Lazio. Il club friulano ha vissuto a più riprese le emozioni della Champions League e dell'allora Coppa Uefa, e dal 2016, ha uno stadio di proprietà completamente rinnovato e all'avanguardia, da 25 mila posti, il primo in Italia ,e tra i pochi al mondo, con la copertura realizzata con strutture fotovoltaiche, per renderlo indipendente sotto il profilo energetico. Un vero e proprio modello di scouting, quello della società friulana, che ha portato a vestire la maglia bianconera, calciatori del calibro di Marcio Amoroso, Sanchez, Cuadrado, Handanovic, Fiore, Zielinski e tanti altri. Di Zaccheroni, Guidolin e Spalletti le esperienze in panchina più significative.

Secondo quanto si apprende, il Watford, l'altra società dei Pozzo, non entrerebbe nell'affare e resterebbe di proprietà di Gino Pozzo, il cui sogno è di riportare presto la squadra in Premier League. Negli ultimi anni la società è stata al centro di trattative per una eventuale cessione e sempre con investitori americani ma nessuna di queste negoziazioni erano state confermate dalla società né mai si erano concretizzate. Stavolta, invece è tutto vero.

Intanto la squadra si concentra sulla partita di domani sera in cui potrebbero salutare Lucca, Bijol e Solet nel mirino di alcuni grandi club. È probabile che prima di chiudere la trattativa, i Pozzo vogliano perfezionare leche porterebbero nelle casse almeno una settantina di milioni.