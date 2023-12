Luis Suarez passa all'Inter Miami: riunita la coppia d'oro con Messi

Nuova avventura per Luis Suarez. Il bomber uruguaiano, 37 anni il prossimo 24 gennaio, sarà un nuovo giocatore dell’Inter Miami. Il 'Pistolero' raggiunge così l’amico ed ex compagno Lionel Messi, ma anche gli altri ex blaugrana Sergio Busquets e Jordi Alba. Insieme hanno trascorso sei stagioni insieme al Barcellona, ​​vincendo insieme quattro Liga e altri nove trofei, inclusa una Champions League.

L'attaccante ha firmato un contratto valido per una stagione, con la possibilità però di esercitare un'opzione di rinnovo che gli consentirebbe di giocare con l'Inter Miami per un'ulteriore annata. Sostituirà il venezuelano Josep Martinez. Reduce da una grande stagione con il Gremio, Suarez ha trascinato la squadra di Porto Alegre fino al secondo posto in classifica del Brasileirao a suon di goal e giocate decisive: in stagione, nelle 53 partite giocate, l'uruguaiano ha messo insieme 26 reti e 17 assist. Per il 'Pistolero' sarà probabilmente l’ultima avventura della carriera dopo tanti anni trascorsi in Europa (tra Ajax, Liverpool e Barcellona) e un piccolo passaggio in Brasile.

L'annuncio

L'arrivo di Suarez stata celebrato dall’account ufficiale dell’Inter Miami con un’emblematica foto di 4 bimbi con indosso le maglie dei compagni ai tempi del Barcellona, periodo per altro in cui proprio in giovanissima età si sono conosciuti e sono cresciuti i figli dei rispettivi calciatori. Il post emozionante recita così: "Non c'è niente di più bello che giocare con gli amici".

Bienvenido Luis Suárez, al sueño de Miami

Poi è arrivata la nota ufficiale del club americano: "L'Inter Miami CF ha annunciato oggi di aver firmato Luis Suárez, vincitore della UEFA Champions League, della Coppa del mondo per club FIFA e della Conmebol Copa América e cinque volte campione della Liga, con un contratto che durerà per tutta la stagione 2024 della Major League Soccer. L'iconico attaccante uruguaiano si unirà alla squadra in vista della stagione MLS 2024 dopo essere stato nominato Miglior Giocatore e Miglior Attaccante del campionato brasiliano grazie ai suoi 26 gol e 17 assist in 53 presenze, e portando il Gremio a vincere il Campeonato Gaucho e la Recopa Gaucha".

Oficial: Bienvenido a casa, @LuisSuarez9



We have signed Uruguayan striker Luis Suárez to a contract running through the 2024 Major League Soccer season!



Details: https://t.co/SlaFVn0XM0

Il 'Pistolero' ha parlato così del suo approdo in MLS: "Sono molto felice ed entusiasta di affrontare questa nuova sfida con l’Inter Miami. Non vedo l’ora di iniziare e sono pronto a lavorare per trasformare in realtà il sogno di vincere più titoli con questo grande Club. Sono ottimista riguardo a ciò che possiamo ottenere insime, con la nostra ambizione condivisa. Darò il massimo per portare gioia a questi grandi tifosi di cui ho sentito tanto parlare mentre indosserò i colori dell’Inter Miami. Non vedo l’ora di riunirmi con grandi amici e giocatori. Sono anche ansioso di incontrare i miei nuovi compagni di squadra e allenatori".

I numeri di Suarez, Messi (e Neymar)

Nel 2014 il Barcellona creò l'attacco dei sogni, un tridente tutto sudamericano formato dai tre giocatori più forti del continente: Messi, Suarez e Neymar. Per tutti è subito diventata la MSN, un acronimo del gol. In tre stagioni, la MSN ha giocato un totale di 8.896 minuti in 110 partite, regalando al Barça 84 vittorie, il 76% delle partite disputate.

In tre anni, la MSN ha fatto sfracelli: sono infatti 228 i gol che portano la firma di uno di loro tre quando sono scesi in campo contemporaneamente. Dati alla mano 228 gol in 110 partite vogliono dire un gol ogni 39 minuti, praticamente uno a tempo. Con loro in campo, il Barcellona partiva praticamente già in vantaggio 2-0. Alla grande intesa sul terreno di gioco, i tre campioni hanno aggiunto quella fuori, un'amicizia che non ha mai vissuto di egoismi o invidie. Ora dopo aver riunito Suarez con Messi, manca solo Neymar per riformare il tridente più forte della storia del calcio.