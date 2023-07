Lukaku chiede perdono all'Inter ma ora non lo vuole più nessuno

Il figlio prodigo vuol tornare all'ovile ma questa volta troverà la strada sbarrata e la porta chiusa, serrata. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku ha provato a ricucire nuovamente il rapporto con la dirigenza dell'Inter e con i suoi compagni di squadra ma ha trovato un muro alto, altissimo. Dal presidente Steven Zhang, passando per Beppe Marotta, Piero Ausilio e Baccin, fino ad arrivare allo spogliatoio nerazzurro, perfino al suo grande amico e capitano Lautaro Martinez, tutti hanno detto no al perdono di Big Rom.

Troppo grande lo sgarbo per ricucire i rapporti, troppo grave la bravata del belga e del suo avvocato e connazionale Ledure che ha indispettito e non poco tutto l'ambiente. L'Inter ha sempre fatto intendere al 30enne di Anversa la volontà di riportarlo a Milano per un mese la dirigenza ha lavorato sodo per convincere il Chelsea a cederlo ad una cifra ragionevole (35 milioni di euro + 5 di bonus). Lui stesso inoltre ha sempre dimostrato la volontà di tornare a vestire solo i colori nerazzurri e secondo quanto riportato dalla Rosea, il belga, fino a tre giorni prima che si scoprisse il suo giochetto, mandava report costanti all'ambiente sui suoi allenamenti, sulla sua dieta e sulla sua attività fisica.

Anche le voci su un possibile dissidio con il tecnico Simone Inzaghi per la gestione dell'ultimo mese, finale di Champions League compresa, stridono con la realtà dei fatti anche perché il tecnico piacentino il 12 luglio, due giorni prima che si scoprisse l'intrigo con la Juventus, ha parlato apertamente in conferenza stampa della volontà di riportare Lukaku a Milano.

Lautaro deluso

La "LuLa" ha sempre dimostrato grande affiatamente dentro e fuori dal campo ma sembra che anche il 25enne argentino abbia voltato le spalle al suo ex compagno di reparto. Sembra anche che il Toro e altri compagni di squadra abbiano provato a contattare Lukaku telefonicamente nei giorni caldi della vicenda non ricevendo alcuna risposta e facendo indisporre ancora di più tutto lo spogliatoio per il tradimento scoperto. Lautaro Martinez ha ricevuto un'offerta choc dall'Arabia Saudita, 60 milioni di euro a stagione per 4 anni, ma lui ha rifiutato e per l'Inter essendo anche il capitano è incedibile.

Questo è un altro grande messaggio inviato a Lukaku che è tornato in ginocchio dal club di viale della Liberazione che ha però detto un no perentorio. Ora per Big Rom c'è solo da sperare che la Juventus si liberi di Dusan Vlahovic per tentare l'assalto all'ex Manchester United, altrimenti l'unica opzione possibile per lui sul tavolo è quello di accettare la ricca offerta dall'Arabia Saudita, rifiutata nelle scorse settimane. Sicuramente Lukaku sarà molto più ricco ma siamo sicuri che sarà altrettanto felice?