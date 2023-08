Lukaku alla Roma? La risposta arriva direttamente dal belga

Romelu Lukaku alla Roma, questione di ore. La conferma arriva per viva voce dell’attaccante di proprietà del Chelsea che ha parlato al sito belga Laatste Nieuwssenza senza mezzi termini: "Domani sbarcherò nella capitale per firmare il contratto con la Roma, sono emozionato. Ho un volo pronto". Parole confermate dall'entourage del giocatore. José Mourinho ha il suo numero nove, la formula scelta dovrebbe essere quella del prestito secco a poco più di 5 milioni con ingaggio quasi interamente pagato dal club giallorosso per 8 milioni sui 12 che percepiste l’attaccante.

Attualmente è in corso l’ultimo incontro fra le due dirigenze, nel primo incontro avvenuto ieri tra Dan Friedkin e Todd Boehly nel privé di Stamford Bridge prima di Chelsea-Luton - partita finita 3-0 per i padroni di casa - le due società si erano accordate praticamente su tutto: Lukaku aveva dato il suo benestare al trasferimento già al mattino dopo una videochiamata con Mourinho. Adesso restano da limare percentuali e confermare i dettagli ma il più è fatto. Per il colpo da novanta tutta l’anima dirigenza romanista è nella capitale inglese, nella giornata di ieri è arrivato anche Ledure, procuratore del belga. L’unico a non essere a Londra è proprio Big Rom, che si trova a Bruxelles in attesa di definire il suo futuro. Il club giallorosso non ha alcuna intenzione di perdere altro tempo e vuole regalarsi il belga: la chiusura totale può arrivare entro la giornata di oggi per evitare, soprattutto, l’inserimento di club che hanno sondato il belga durante questa sessione di mercato, Juventus e Tottenham su tutte.

Intanto nella capitale i tifosi sono in trepidante attesa, con oltre 10mila supporter giallorossi pronti a riversarsi negli aeroporti di Ciampino o Fiumicino a seconda del volo che prenderà l’ex Inter. In caso di successo nella giornata odierna della trattativa, il belga potrebbe atterrare domani alle 18. Forse dell’ordine già allertate e protocolli di sicurezza pronti ad essere attuati. Romelu Lukaku alla Roma, ci siamo.