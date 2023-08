Lukaku-Vlahovic, tifo bianconero diviso, quello del Chelsea festeggia

Nuovo giro, nuovo tormentone agostano in questo calciomercato dove le notizie sono poche e le voci dominano incontrastate. A tornare in evidenza una prospettiva intrigante, alimentata dalla trasferta in quel di Londra di Cristiano Giuntoli e dell’offerta che ha consegnato sul tavolo del Chelsea: Dusan Vlahovic allo Stamford Bridge in cambio di Romelu Lukaku e cospicuo conguaglio per la Vecchia Signora. La notizia, che dal punto di vista calcistico ha fatto sollevare più di un sopracciglio, consentirebbe al Chelsea di liberarsi di un pesante stipendio e un calciatore palesemente fuori dal progetto di Mauricio Pochettino. Meno comprensibili, a parte le ragioni economiche, le motivazioni che spingerebbero la società torinese a liberarsi di un prospetto tra i migliori in Europa per un attaccante che è riuscito ad inimicarsi quasi tutte le tifoserie delle squadre nelle quali ha giocato. Vediamo quindi le reazioni nel turbolento mondo dei social bianconeri e come la prospettiva sarebbe la benvenuta per i tifosi dei Blues.

Un’alzata di scudi impietosa

La reazione quando le voci hanno iniziato a fare il giro dei siti specializzati e delle varie testate è stata un misto tra incredulità e rabbia. C’è chi se la prende con il solito capro espiatorio, il tecnico Massimiliano Allegri: “Lukaku per Vlahovic è proprio quello che mi aspetto quando in panchina hai Allegri. Zero lungimiranza, zero programmazione, mercato istintivo di figurine senza il minimo criterio”. Altri definiscono l’operazione semplicemente “folle” mentre qualcuno si spinge a chiedere al giocatore serbo di mettersi di traverso: “Dusan rifiuta, serve uno scatto d'orgoglio. Forza!”.

Scambiare Vlahovic per Lukaku non un'operazione tecnica, né economica. È una resa.

"Non siamo capaci di valorizzare un 2000, ma neanche riusciamo a venderlo bene. Dateci chi volete, la mancia e la chiudiamo qui".

Per sta roba bastava Marotta, Paratici, Cherubini e il giardiniere. — Thousand Names (@_ThousandN) July 31, 2023

Se c’è chi si trincera dietro ai cori da stadio, quelli sentiti alla Continassa durante le visite di qualche giorno fa, quel “Noi Lukaku non lo vogliamo” che dovrebbe troncare sul nascere le varie discussioni, altri provano ad elaborare in maniera un minimo più sofisticata. C’è chi sostiene che, visto che la società ha deciso di affidarsi al tecnico livornese, tanto varrebbe dargli a disposizione un avanti in linea con la sua idea di calcio. Altri, invece, non perdonano al belga le uscite dopo gli scontri verbali allo Stadium in Coppa Italia o le dichiarazioni fatte a suo tempo, quando aveva giurato che non avrebbe mai nemmeno considerato le offerte di Milan e Juventus.

Mai nella vita scambierei #Vlahovic per #Lukaku. Per me, il belga non è un top player. La riflessione però va fatta in altri due modi:



- Le sue caratteristiche si sposano bene per il gioco di Allegri.



- Il conguaglio da 35/40mln può permettere di comprare 2/3 giocatori. — Mirko Di Natale (@_Morik92_) August 1, 2023

Forse l’opinione più equilibrata è quella di chi, pur non ritenendo l’ex nerazzurro un top player, vedrebbe di buon occhio la cospicua iniezione di fondi dal Chelsea. Con cifre del genere, la dirigenza del Diavolo ha rivoluzionato la rosa a disposizione di Pioli, cosa che sarebbe certo la benvenuta anche sulla sponda bianconera di Torino.

I tifosi del Chelsea? Positivi

Visto che ai nostri tempi si può scommettere proprio su tutto, il verdetto degli esperti di calciomercato dei vari bookmakers è tutto sommato positivo, con il Chelsea che supera di slancio il Paris Saint-Germain, il cui interesse per l’avanti serbo della Juventus si sarebbe raffreddato con il complicarsi del pasticcio Mbappé. Meno positivi, invece, quando si tratta del passaggio di Romelu Lukaku alla Vecchia Signora, quota che oscilla tra l’1,45 e l’1,75, in netto vantaggio su un estremamente improbabile riconciliazione con l’Inter. Paradossalmente, però, la voce è risultata parecchio gradita ai tifosi del Chelsea, delusi dopo una stagione disastrosa e, a quanto pare, disposti più o meno a tutto pur di liberarsi del poco amato ariete belga.

This all about Rom. Zero option left to get rid of him. If we can rid ourselves of Lukaku and bring in a better asset, then it’s a win. We can always sell Vlahovic but can’t sell Lukaku — John Mark (@JMChels74) August 1, 2023

Il commento del tifoso Blues “se non altro Vlahovic lo potremmo vendere” è lapidario ma più o meno in linea col sentire della tifoseria di West London. Ovviamente non tutti sono d’accordo: c’è ad esempio chi pensa che il serbo sia troppo “leggero” per un campionato ruvido come la Premier League e che rischierebbe di fare la fine di Kai Havertz, bravo ma un po’ troppo fragile. Altri, invece, sembrano convinti e salutano il possibile arrivo con interesse, specialmente in vista del periodo più affollato della stagione inglese, quando diversi pezzi importanti dell’undici di Pochettino partiranno per la Coppa d’Africa.

VLAHOVIC will be a different option up front

Broja is just coming back from injury

Jackson will be at afcon

Teams challenging for trophies need good quality squad depth

Lukaku off the books of it happens

VLAHOVIC is a goal scorer and will do well and add competition for ST pic.twitter.com/tz2ui8GPHU — KTBFFH (@ChelseaTalks08) August 1, 2023

La vera questione, però, sembra essere il pesante conguaglio richiesto dalla Juventus per evitare una minusvalenza da record. Se è difficile che si riesca a chiudere sui 50 milioni richiesti da Paratici, una decina in meno potrebbero essere abbastanza per mettere la parola fine all’ennesima telenovela di mercato. Ovviamente, poi, ci sarebbe da convincere gli irriducibili del tifo bianconero, che sembrano vedere il belga come il fumo negli occhi. Insomma, ne sentiremo parlare parecchio, sempre che non si tratti della solita tempesta in un bicchier d’acqua...