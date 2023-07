"L'unica cosa che resta è la maglia". La stoccata di Dimarco a Lukaku

Romelu Lukaku, con il suo atteggiamento inspiegabile, ha scioccato tutto l'ambiente Inter, tifosi e compagni di squadra, ormai ex, compresi. L'aver dichiarato amore per i colori nerazzurri e aver fatto il doppio gioco, con il suo legale che flirtava con Milan e Juventus mentre la dirigenza di viale della Liberazione lavorava per trovare un accordo con il Chelsea, è stato un affronto troppo grande nei confronti della società che ha deciso di mandare a monte l'affare. Finora tutti i giocatori dell'Inter erano restati in silenzio di fronte a questa situazione, tutti tranne uno: Federico Dimarco, canterano nerazzurro e grande tifoso della Beneamata. L'esterno sinistro con un post su Instagram ha punto il belga con un concetto che non lascia spazio ad alcuna interpretazione: "L'unica cosa che resta è la maglia nerazzurra".

L'affondo di "Dima"

Federico Dimarco ha pubblicato una sua foto durante il primo allenamento della nuova stagione con una frase secca, diretta e che inequivocabilmente sembra riferirsi al belga: "Il primo giorno è sempre speciale. È il passaggio tra ciò che è stato e ciò che sarà, tra chi ci ha salutato dopo tanti anni insieme e chi è arrivato. L’unica cosa che resta sempre intatta, è la maglia nerazzurra. E il sentimento di chi la ama per davvero".

Di certo diversi compagni non hanno preso affatto bene il modus operandi di Big-Rom che ha fatto credere a tutti di voler tornare a tutti i costi salvo poi fare marcia indietro proprio sul più bello gettando alle ortiche un mese di lavoro da parte di Beppe Marotta e Piero Ausilio.

Il duro messaggio della nord