L'urlo dell'Italia di calcio femminile ai mondiali: le azzurre vincono all'esordio

L'Italia di Milena Bertolini fa la voce grossa all'esordio dei Mondiali di calcio che si stanno giocando in Australia e Nuova Zelanda. Le azzurre hanno steso per 1-0 l'Argentina, nel finale di partita, grazie alla rete dell'attaccante della Juventus Cristiana Girelli che al minuto 87' ha fatto esplodere di gioia la panchina azzurra all'Eden Park di Auckland (la 33enne di Gavardo è entrata in campo al minuto 82' al posto di Dragoni.

La cronaca della partita

La nazionale italiana ci mette un po' a ingranare la marcia, con l'Argentina che di contro ha una partenza sprint. L'Albiceleste, sfiora la rete al 1' con la mezza rovesciata di Larroquette, che termina a lato di poco. Le azzurre però crescono alla distanza e diventano padrone del campo con Giacinti protagonista. Caruso segna al 15' ma la rete viene annullata per fuorigioco. Le azzurre continuano ad avere il pallino e concedono poco alle avversarie. Al 42' Giacinti segna ancora ma anche in questo caso la marcatura viene annullata per un netto offside.

Nella ripresa è sempre l'Argentina a partire forte con Stabile che chiama alla parata Durante. L'Italia, come nella prima frazione, cresce pian piano ma il risultato non si schioda dallo 0-0. Il ct Bertolini allora inserisce l'esperta Girelli (54 reti in 104 presenze in azzurro) e Cristiana non tradisce. Cross di Boattin con l'attaccante della Juventus che di testa batte Correa. Nel finale l'Albiceleste ha una chance con Bonsegundo che chiama ancora all'intervento Durante ma il risultato resta inchiodato sull'1-0 per l'Italia che vince e aggancia la Svezia, grande favorita del girone G, al primo posto nel girone.

I prossimi turni

Milena Bertolini, prima dell'esordio della sua Italia, si era mostrata fiduciosa nelle sue ragazze e aveva ragione. Al termine della partita, il commissario tecnico ha commentato così la vittoria delle azzurre ai microfoni della Rai: "Sappiamo come sia importante iniziare bene. La partita è stata equilibrata, ma le ragazze hanno meritato la vittoria" . E sul gol dell'esperta Cristiana Girelli, entrata in campo cinque minuti prima che segnasse il gol partita ha commentato così: "Cristiana Girelli è un valore aggiunto di questa squadra, è un capitano, c'è sempre e quando entra sa quello che deve fare. Ma come lei tutte le altre. Le giovani come Dragoni e Beccari sono state brave, hanno avuto un po' di difficoltà all'inizio ma hanno fatto bene. Se sono qua è perché hanno qualità. Ora ci godiamo questa vittoria e poi torneremo a lavorare per preparare la prossima" .

Nel prossimo turno le azzurre se la vedranno contro la Svezia (sabato 29 luglio alle 9:30 italiane). Nel terzo match, invece, l'Italia affronterà il Sudafrica, il 2 agosto alle ore 9 italiane. Passare il girone, con le scandinave che restano comunque favorite per il primo posto, sarebbe già un passo importante in vista della fase ad eliminazione diretta con le azzurre che si candidano per essere la variabile impazzita della manifestazione.

Il tabellino

Italia (4-3-3): Durante; Di Guglielmo, Linari, Salvai, Boattin; Dragoni (82‘ Girelli), Giugliano, Caruso (58′ Greggi); Bonansea, Giacinti (74‘ Cantore), Beccari. Ct Bertolini. A disp. Giuliani, Severini, Orsi, Cantore, Girelli, Glionna, Baldi, Bartoli, Serturini, Lenzini, Cernoia

Argentina (4-4-1-1): Correa; Braun, Mayorga, Cometti, Stabile; Nunez (77‘ Rodriguez), Falfan (90+2‘ Ippolito), Benitez, Banini; Bonsegundo; Larroquette. Ct Portanova. A disp. Sachs, Cruz, Santana, Gramaglia, Ippolito, Esponda, Gomez Ares, Chavez, Singarela, Lonigro, Chaves

Marcatori: 88' Girelli (I)