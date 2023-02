La maglia, la curva dedicata e gli striscioni: tributo da brividi a Mihajlovic

Un omaggio da brividi quello tributato dalla Stella Rossa di Belgrado al suo indimenticato campione Sinisa Mihajlovic.

L'occasione perfetta si è presentata ieri pomeriggio quando ad affrontarsi nel match della Super Liga, ovvero la principale divisione del campionato di calcio serbo, il primo dopo la prevista pausa invernale, sono state per l'appunto la Stella Rossa e il Vojvodina, entrambe società nelle quali l'ex calciatore ha militato prima della lunga avventura italiana. Il ricordo del campione serbo è vivo nella tifoseria della storica società di calcio della ex Jugoslavia, con la maglia della quale ha alzato al cielo la Coppa dei Campioni (stagione 1990-1991) e la Coppa Intercontinentale (1991).

Così tanto che il consiglio di amministrazione della "FK Crvena Zvezda" ha deciso di dedicare proprio a Sinisa Mihajlovic una parte della tribuna ovest dello stadio Rajko Mitić, noto anche come Marakàna, attualmente contrassegnata come Vip West. La prova di un legame indissolubile che la società ha voluto rimarcare ancora una volta prima del match casalingo contro il Vojvodina, valevole per la ventesima giornata di campionato, chiamando i tifosi sui social network per prendere parte alle celebrazioni.

Per l'occasione è stata stampata dalla società una maglia-tributo recante, all'altezza del centro del petto, uno scudetto con l'effige del suo campione serbo, rappresentato con le fattezze degli anni in cui militava proprio nella Stella Rossa di Belgrado. Maglia utilizzata poi dall'undici biancorosso nel corso della partita terminata, per onore della cronaca, col risultato di 1-1.

Non si è trattato comunque dell'unico omaggio tributato all'ex calciatore scomparso lo scorso dicembre a Roma, dato che la stessa curva del Marakàna ha esposto striscioni per celebrare il suo ricordo, riproducendone il volto con una spettacolare ed emozionante coreografia prima del fischio iniziale del match. Presenti all'evento anche i figli di Sinisa, che sono stati omaggiati della maglia tributo creata appositamente dalla società serba: la maglietta a strisce biancorosse incorniciata, recante il numero 11 e il cognome del campione serbo, è stata condotta a centrocampo e mostrata ai tifosi, che hanno riempito gli spalti dello stadio intonando dei cori per ricordare il loro indimenticato campione.