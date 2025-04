“La maglia sudata sempre”. L'Atalanta ha recepito l’invito della curva

Ascolta ora 00:00 00:00

“La maglia sudata sempre”. L’invito della curva è stato recepito, visto che l’Atalanta in casa è tornata al gol (mancava da febbraio) e alla vittoria (la prima del 2025). Così Gian Piero Gasperini ricorda che spesso i risultati annebbiano la verità: “Io non ho mai pensato che la squadra avesse giocato male. Poi, certe volte, i dettagli contano”. Come segnare dopo soli 3 minuti, ed avere un attaccante come Retegui: “Credo che una partita così non l’abbia mai fatta, nonostante i suoi 22 gol fin qui. Quando gioca così diventa un riferimento, ha avuto tanta energia e ha alzato il suo livello. Ci ha aiutato a superare un momento un po’ così, ma dobbiamo ricordare che questa squadra ha battuto avversari come Bologna e Juve. È vero, abbiamo anche perso con Lazio e Fiorentina, ma facendo sempre qualcosa in più degli avversari, anche contro l’Inter per dire. Insomma: siamo ancora davanti alle rivali per la Champions e la maglia l’abbiamo sempre sudata”.

I dettagli invece, per una volta, hanno tradito Vincenzo Italiano: “E’ partita forte l’Atalanta, ma noi ci siamo fatti trovare impreparati. Poi nel secondo gol pensavamo a un fallo e siamo rimasti fermi, questo non esiste. Però mi è piaciuta la reazione, solo che non abbiamo trovato la stoccata. Non perdevamo da mesi, eppure siamo rimasti in partita: è chiaro che chi è più estroso come Orsolini deve aiutarci a fare gol, ma può succedere. Abbiamo un calendario incredibile, ma so che ci riaccenderemo”.

Soprattutto, sottolinea l’allenatore degli emiliani, se saranno recuperati infortunati e malandati: “Non avevamo Ferguson, Castro era in panchina ma non poteva giocare, altri non erano al massimo della condizione. Per esempio Lukumì: quei gol con lui al 100% non li prendiamo.

Ma non mi piango addosso: chi ha giocato è gente che ci ha fatto vincere tante partite. Ripeto: i ragazzi hanno fatto quello che dovevano, ci è mancato qualche dettaglio. Archiviamo e ripartiamo come abbiamo sempre fatto. E come fanno le grandi squadre”.