Riecco l'Atalanta, sparisce il Bologna. La Dea scavalca la Juve e torna terza

È ricomparsa l’Atalanta, è sparito il Bologna. L’altalena della Champions rimette le gerarchie a posto, se si pensa che ora pure la Juve è tornata nelle prime quattro e che dunque il miracolo felsineo è da ricostruire. Insomma: la partita da Champions lo è stata solo per la banda di Gasp, e resta il piccolo mistero del perché nelle ultime giornate non abbia suonato come al solito. Forse, alla fine, la soluzione è che avere Retegui al meglio fa la differenza, e lo si è visto nel primo tempo, quando l’italo argentino è stato davvero irrefrenabile. Prima, a 3 minuti dal via, quando si è infilato con un tempo perfetto sul cross di Bellanova lasciando di stucco Lucumì e Baukema. Poi, quando fa un magheggio lottando con il colombiano: cade a terra, si rialza, e con un’acrobazia fa riapparire il pallone oltre il difensore: il susseguente traversone diventa così troppo facile da trasformare in gol per Pasalic.

Dunque: 2-0 in 21 minuti, con il Bologna che sta a guardare. E chi si aspetta una reazione resterà deluso. Orsolini, l’ex che con Gasperini a Bergamo non si è mai capito, praticamente non vince un contrasto. Ed infatti all’intervallo resta sotto la doccia, al pari di Fabbian e di un frastornato Lucumì. Italiano però non ottiene nulla dai suoi (Dallinga in attacco praticamente un fantasma, solo Ndoye ci ha provato, migliore di giornata la curva che ha continuato a cantare anche dopo il 90’), dai quali dovrà trovare davvero qualcosa di meglio per la sfida di Pasqua contro l’Inter.

E Gasperini? In attesa di sapere cosa farà a fine campionato torna invece in corsa piena per la coppa più bella, con l’unico problema di giornata dell’infortunio a Kolasinac (uscito in barella disperato, può tirare un sospiro di sollievo: legamenti del ginocchio a posto, sembra solo una distorsione). Per il resto, con un Retegui così, può ancora sognare in grande: l’importante a fare la magia giusta.