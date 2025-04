Maignan dimesso dall'ospedale: come sta il portiere del Milan

Ascolta ora 00:00 00:00

La grande paura è passata: dopo aver passato una notte in osservazione all'ospedale di Udine per il violentissimo scontro di gioco nel corso di Udinese-Milan con il compagno di squadra Alex Jimenez, il portiere rossonero Mike Maignan è stato dimesso nella mattinata di sabato 12 aprile. Il calciatore francese sta bene ma dovrà osservare 72 ore di riposo assoluto per essere rivalutato martedì 15 aprile.

Gli esami di Maignan

A dare la notizia è stato il Milan che ha informato sullo stato di salute del proprio numero 16. I fatti sono avvenuti al 53' della gara contro i friulani con il portiere che è rimasto per un po' di tempo a terra: vista la gravità della situazione l'arbitro ha subito fatto segno alla panchina di intervenire perché il francese aveva battuto la testa ma senza mai perdere conoscenza. L'estremo difensore è stato caricato su una barella, portato negli spogliatoi ma per esami e accertamenti approfonditi è stato portato all'ospedale del capoluogo friulano con i risultati che hanno dato fortunatamente esito negativo per quanto riguarda il sospetto di un trauma cranico. Nel suo arrivo al "Santa Maria della Misericordia" sono stati effettuati accertamenti anche al polso che per il forte trauma subìto nello scontro di gioco.

I tempi di recupero

Le conseguenze dello scontro fortuito di gioco le ha subìte anche Jimenez che pochi minuti dopo l'impatto fortuito con Maignan è stato sostituito perché aveva accusato dei giramenti di testa: anch'esso visitato, dopo breve tempo è tornato in panchina a dimostrazione del fatto che il peggio fosse già alle spalle. Per capire adesso quando Maignan potrà tornare in campo saranno determinanti i controlli di martedì ma filtra già un cauto ottimismo e la possibilità che già a metà settimana possa ricominciare gli allenamenti ed essere pronto per le prossime gare del Milan che in campionato affronterà l'Atalanta nel giorno di Pasqua mentre mercoledì 23 aprile è previsto il ritorno di Coppa Italia contro l'Inter.

I complimenti di Conceicao

" Mi sono commosso per il comportamento dei tifosi dell'Udinese che hanno fischiato il calciatore Maignan per l'intera partita e hanno applaudito l'uomo Maignan in quei momenti così delicati: è una cosa rara nel mondo del calcio, voglio complimentarmi con loro ": sono state queste le parole di Sergio Conceicao in

conferenza stampa dopo la vittoria del suo Milan a Udine complimentandosi con i tifosi bianconeri per il grande e importante gesto di sportività perché la salute umana viene prima di tutto e non "indossa" nessuna maglia.