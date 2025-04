A Udine bene i rossoneri, male i fischi a Maignan

Ascolta ora 00:00 00:00

Milan di lusso a Udine, punti che riportano aria pura in casa rossonera, invece resta tossica quella nello stadio che fischia e insulta Maignan, colpevole di avere denunciato, l’anno scorso, i cori razzisti provenienti dalla curva alle sue spalle. Quando il portiere francese è rimasto a terra, colpito in uno scontro fortuito con il compagno Jimenez, il pubblico ha preso, finalmente, ad applaudire ma qualche resistente ignobile e vigliacco non ha voluto mancare ribadendo i fischi e gli insulti. Maignan colpito duramente, trasportato fuori in barella, ricoverato in ospedale, trauma cranico, il football offre immagini drammatiche insieme con il vomito degli ignoranti.

Il risultato di Udine anticipa un sabato con un paio di appuntamenti strani, l’Inter reduce dalla Champions deve consolidare il primato contro il Cagliari ma pensare al ritorno di mercoledì, nulla è deciso, molto è stato fatto, eliminare i tedeschi porterà ulteriori vitamine al gruppo e a Inzaghi, aspettando il risultato di lunedì sera, il Napoli contro l’Empoli non intende mollare.

Non è così tranquilla la vigilia della Juventus contro il Lecce. Le notizie giudiziarie relative a Perin e McKennie hanno improvvisamente scosso l’ambiente bianconero, Tudor dovrà scegliere se utilizzare ancora l’americano in attesa di giudizio o tirare diritto ma il calciatore stesso dovrà capire se avrà la testa sgombra o no.

Comunque la Juventus ha bisogno di punti per la classifica e, va da sé, per un posto in champions, attendendo il risultato di Atalanta-Bologna. Sul tavolo, anzi in campo, scudetto, champions, salvezza, il campionato può incominciare proprio adesso.